陳偉殷有意打經典賽資格賽 目前未考慮回中職

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）世界12強棒球賽台灣隊決定遞補名單時曾再度詢問具旅美資歷投手陳偉殷意願，陳偉殷已關機不想造成球隊負擔婉拒，但透露有意願打經典賽資格賽，至於未來規劃目前沒有考慮中職。

陳偉殷今天現身台北大巨蛋受訪表示，一開始決定12強賽大名單時，教練團就有說是磨練新人為主，當時覺得自己或許可用經驗分享輔助年輕球員，加上此次12強賽教練團都很照顧自己，一開始接到詢問電話，想說之前因為很多原因沒辦法打國家隊，看還有沒有辦法再次為國效力。

12強賽最終名單以年輕人為主，但10月底因為換人，考慮遞補名單時，陳偉殷有再次接到詢問電話，他表示，當時已經完全關機約3週，要重新來過有點來不及，加上考慮肩膀開過刀，這樣的狀態下怕造成球隊負擔所以婉拒，他也笑說：「還好沒有扯大家後腿。」

被問起世界棒球經典賽，陳偉殷表態，如果有機會也有意願為國家隊效力，但還是要看教練團的考量，直言現在狀態和年紀已不如年輕人，不是說打就可以隨時上場比賽，還是需要時間準備。

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陳偉殷經歷肩傷、開刀、復健，重新回到場上，今年效力美國獨立聯盟長島鴨隊，他表示，今年賽季感覺一切從零開始，一開始雖然有點辛苦，但狀態、張力都有往上拉，後面感覺越來越好，身體狀況也不錯。

外界關心陳偉殷下一步，他表示，明年順其自然，盡力做自己，就看有沒有機會延續球員生涯，若沒有也沒有任何遺憾；被問起是否考慮回中職，他笑說，未來怎麼樣不確定，「但目前沒有想過。」（編輯：張雅淨）1131118