12強賽拿情蒐資料網友妙比「訂飲料」引熱議 彭政閔：製造「笑」果

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）12強棒球賽台灣隊昨天與澳洲比賽，打擊準備區中彭政閔拿著「A4情蒐資料」跟打者討論引起熱議，彭政閔笑說製造「笑」果也不錯，認為現在跟以往已不能同日而語，情蒐資料更仔細。

世界12強棒球賽台灣隊昨天與澳洲比賽打線發揮，團隊敲出15支安打，包括林立、吉力吉撈．鞏冠都開轟，終場以11比3搶勝，也確定搶下4強複賽門票、前進東京。

台灣隊打擊教練彭政閔時不時拿出「A4情蒐資料」與打者討論的畫面被鏡頭捕捉，球迷發揮創意笑稱，那個畫面很像在討論要訂什麼飲料，也提到資料上的字好像有配合彭政閔老花眼特別放大。

彭政閔今天賽前受訪表示，有看到球迷討論，「網友滿有才的」，但也不錯，為比賽過程中緊張的氣氛增加「笑」果，也提到自己確實有點老花，剛好昨天忘記戴眼鏡來，所以紙張都要配合他、拿的比較遠。

彭政閔解釋，目前應該除了美職大聯盟比賽，休息區都不能出現3C產品，被問起要在紙張上呈現什麼資訊才能快速協助球員掌握情蒐應變，彭政閔則笑說，這是商業機密，但很多東西數據也沒辦法完整呈現，只能透過整合，想辦法最快時間找出最佳策略。

昨天被鏡頭捕捉到討論情蒐資料的「主講者」是打者林立，彭政閔表示，每個人注意到的投手和細節不一樣，當下就是林立有特別注意到，所以趕快把看到的東西分享出來。

彭政閔球員生涯國際賽經驗也很豐富，他表示現在的情蒐跟之前已經不能同日而語了，國際賽場碰上的對手，可能一生才對一次，現在有影像情蒐、數字數據，加上每一棒次上場打完之後獲得的資訊即時整合，才可以在攻擊上有好的掌握和發揮。（編輯：李錫璋）1131118