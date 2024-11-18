12強賽台灣前進東京巨蛋 門票瘋搶僅剩21、22日

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（中央社記者戴雅真東京18日專電）台灣隊闖進2024年世界12強棒球賽4強，順利前進東京巨蛋，許多台灣球迷開始搶機票、門票。然而，目前不僅台灣飛日本機票價格飆漲，更重要的是即使來到東京，也很可能不得其門而入。根據官方售票網站，目前剩21、22日還有門票。

日本是地主國，加上今年要爭取連莊12強棒球賽冠軍，在東京巨蛋舉行的23日複賽與24日冠軍賽門票，老早就被本地球迷搶購一空。

根據LAWSON的I-tike網站，目前「第3回WBSC Premier12 Super Round」門票僅剩下21、22日還有票。複賽的門票以一日通票方式販賣，買一張門票可以看當天的2場比賽。購票網站還特別提醒日本球迷，日本如果晉級，比賽場次為Game 32、34、36，牛棚位置都在一壘側。

台灣對決委內瑞拉的比賽場次為日本時間21日中午12時（台北時間11時）開始的Game 31，對決美國比賽為22日上午12時的Game 33，對決日本則是23日晚間7時（台北時間6時）的Game 36。銅牌決定戰時間在24日中午12時，金牌戰在晚間7時。

目前21日、22日都還有1萬2500日圓（約新台幣2600元）的指定席S1壘、S3壘、1萬日圓的A1壘、A3壘、6300日圓的B3壘、4200日圓的C1壘、C3壘等位置。

購票可透過手機購買電子票券，不過對於海外球迷而言相對不友善，不僅需要日本手機門號，還需要下載日本應用程式。如果購票之後「機種變更」，原先購買的門票很有可能作廢。

海外球迷可以透過專門設置的購票網站，買票後透過電子憑證在日本當地超商現場領票。（編輯：張芷瑄）1131118