棒球12強戴培峰嗆聲打爆委內瑞拉 富邦隊友富藍戈笑言「來試試看啊」

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（中央社記者楊啟芳日本東京20日電）世界12強棒球賽東京複賽將於明天登場，今天為官方練球日，委內瑞拉陣中的富藍戈、羅戈是中職富邦悍將洋投，對於隊友戴培峰的「嗆聲」，富藍戈笑說：「來試試看啊！」

台灣隊在12強預賽B組打出4勝1敗佳績，以分組第2之姿前進東京複賽。台灣隊已經在昨天抵達東京，今天為官方練球日，分別由美國、委內瑞拉、台灣及日本在東京巨蛋進行練習，明天首戰台灣隊則是要先與委內瑞拉交手。

在12強委內瑞拉陣中有許多中職洋投熟面孔，包括富邦悍將富藍戈（Enderson Franco）、羅戈（Nivaldo Rodriguez），以及統一獅勝騎士（Mario Sanchez）等人。富藍戈表示，「很高興，知道要對上隊友、還有其他中職的對手，感到很興奮，這也是我第一次代表委內瑞拉，非常榮耀。」

談到母隊富邦悍將的隊友戴培峰在預賽對日本開轟，富藍戈表示，自己有看到比賽，「他是我最好的朋友、隊友，看到他打全壘打很開心，以前都跟他說你是沒有Power的傢伙，但現在有Power了。」

之前戴培峰曾經開玩笑「嗆聲」說要打爆富藍戈、羅戈，對此，富藍戈笑說：「來試試看啊，這不是那麼簡單的。」這次台灣隊在預賽打出佳績，富藍戈認為，「我並不驚訝，台灣棒球本來就有很多很好的選手，像是林安可、林立，明天比賽一定會很有趣。」

羅戈則表示，「我們都是很好的朋友，他們很了解我，我也很了解他們，大家為了各自國家努力，最後就看誰比較厲害，能把最好表現拿出來。」（編輯：李亨山）1131120