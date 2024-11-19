12強賽台灣預賽5戰僅失10分各隊最少 張奕登歷屆勝投王

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（中央社網站19日電）世界12強棒球賽預賽結束，台灣隊以戰績4勝1敗、分組第2晉級4強，創下隊史在12強賽最佳紀錄，這也是台灣自2003年世界盃棒球錦標賽之後，睽違21年再度於全球成棒等級賽事闖進4強。本屆預賽投打成績出爐，台灣表現亮眼，5場比賽僅失10分為各隊最少，選手全力出擊功不可沒，陳傑憲與日本隊森下翔太並列B組打擊王，張奕跨屆4勝，暫居歷屆12強賽「勝投王」。

台灣隊在B組預賽排名第2，失分10分為各隊最少，其中對韓國失3分、對多明尼加失1分、對日本和澳洲各失3分、對古巴0失分，5戰打完投手群僅失10分，其中責失9分，換算自責分率僅1.8。B組預賽排名第1的日本共失16分，A組排名前2的委內瑞拉與美國都失13分。

台灣的團隊擊出6支全壘打，在B組與澳洲並列第1，韓國5支居次。值得一提的是，這6轟全是不同打者所擊出，其中陳傑憲、江坤宇、戴培峰在中職全壘打產量都很稀少，能在12強賽開轟，令許多球迷跌破眼鏡。

台灣隊長陳傑憲手感火燙，預賽出賽4場，14打席共揮出8支安打、1支全壘打，打擊率5成71，在B組中與日本隊的森下翔太並列打擊王；值得一提的是，陳傑憲的上壘率高達6成67，在大會所有球員中位居榜首。

世界12強棒球賽台灣隊17日迎戰澳洲隊，陳傑憲5局上敲安帶有1分打點，上到一壘後向隊友拍胸吶喊。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

投手張奕在本屆12強賽定位為中繼，13日首場比賽接替先發投手林昱珉登板，對韓國投0.2局，投出1次四壞保送、無失分，球隊終場以6比3搶勝；17日對澳洲5局下再登板，長中繼投2局飆3K，球隊以11比3勝出，張奕再拿下勝投。連兩屆參賽共奪下4場勝投，讓張奕暫居歷屆12強賽紀錄的「勝投王」。

「終結者」吳俊偉首戰登板關門贏韓國，第2戰面對多明尼加時，在台灣2比0領先狀況下上場，後援1局失1分，最後飆出再見三振、守住勝利。預賽最後一戰台灣對上古巴，吳俊偉演出精彩的3上3下，斬獲第3次救援成功，成為預賽救援王。此外，黃子鵬2場先發共投7.1局無安打0失分，榮登防禦率王。（編輯：邵曉潔）1131119