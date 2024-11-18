12強賽張奕對澳洲中繼勝 兩屆4勝投謝教練團信任

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）世界12強棒球賽台灣隊投手張奕17日對澳洲中繼登板投2局飆3K，球隊以11比3搶勝，張奕是勝投，2屆奪4勝是12強賽「勝投王」。他感謝教練團信任，謙虛表示是大家的努力。

張奕是上屆世界12強賽台灣隊王牌，預賽對委內瑞拉先發投7局無失分，率隊搶勝晉級，複賽再當「抗韓英雄」，先發對韓國投6.2局無失分勝，賽會累積2勝，奪下防禦率王、勝率王、全明星隊先發投手。

張奕本屆12強賽定位中繼，首場比賽對韓國中繼登板投0.2局，投出1次四壞保送、無失分，球隊終場以6比3搶勝，張奕奪下勝投；17日對澳洲比賽中繼投2局，被敲出1支安打，投出3次三振、無失分，球隊以11比3搶勝，張奕再拿下勝投。

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兩屆參賽奪下4場勝投，為歷屆12強賽「勝投王」，張奕表示，感謝教練團的信任，也感謝投手教練的協助，沒有特別去想勝投，只是把該做的事情做好。

連2屆12強賽都打進複賽，張奕表示兩次代表隊氣氛都很好，大家都維持高張力的狀態，可以打進複賽很興奮，這是大家的努力，預賽還有一場對古巴的比賽，後面也還要面對4強複賽，希望可以維持這個氣氛。（編輯：何宏儒）1131118