郭俊麟想透過12強證明自己 帶領學弟前進東京

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）世界12強棒球賽台灣隊擊退澳洲後，確定闖東京複賽，抗澳先發投手郭俊麟投3.2局掉1分，他賽後表示，這次入選12強想要讓大家知道自己的實力，身為學長也想帶領學弟前進東京。

台灣隊昨晚推出郭俊麟先發對上澳洲，總計用66球投3.2局，被敲5支安打，投1次保送、5次三振，因為被敲陽春全壘打失掉1分。郭俊麟退場後，莊昕諺在4局下一二壘有人時登板拆彈，飆出三振化解危機。

郭俊麟的國際賽事經驗豐富，包括2015年第1屆12強、2017年世界棒球經典賽等，不過2017年經典賽表現不佳。郭俊麟指出，「當接收到總教練的詢問時，自己一直很想要答應，因為我在17年經典賽投很爛，這是唯一能讓大家知道我實力的機會。」

郭俊麟也強調，這次很想帶領年輕學弟們前進東京，被問到這次12強與2015年有何不同時，他則表示，「因為第1屆已經是9年前了，自己比較年輕，什麼都不會畏懼，但這次我是先發投手中年紀最老的，更想要表現出沈穩的感覺。」

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談到對澳洲的投球，郭俊麟指出，自己是第一次與捕手林家正搭配，「但我很相信他的帶領模式、跟著他走，他也是一直在鼓勵我，所以盡自己最大能力往他的方向去丟。」

此外，這次台灣隊牛棚投手的壓制也相當關鍵，對此曾豪駒指出，想要感謝投手教練林岳平、王建民，「他們對選手的掌握很好，讓選手們可以發揮優勢，上場都可以貢獻戰力，也要謝謝球員們相信自己，我們並不是沒有能力的，全力在場上展現自己，是我們最想看到的。」（編輯：何宏儒）1131118