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12強林立微調打法收效果 高興闖複賽想贏過日本

2024/11/18 00:43
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（中央社記者楊啟芳台北18日電）世界12強棒球賽台灣隊確定前進東京複賽，林立對澳洲猛敲5支安打，他表示，雖然前幾場沒有表現，不過有微調打法、站姿，很高興可以晉級複賽，希望可以從日本手中搶勝。

台灣隊昨晚與澳洲交手的賽事，林立6打數敲出5支安打，包含在第7局轟3分砲，包辦4打點、3得分。雖然林立在前2戰對多明尼加、日本時沒有安打出現，不過他表示，「短期比賽每天都是重新開始，情蒐也做很多功課讓我更好去設定，想要感謝總教練，讓我有很多機會在場上發揮，相信我的攻擊。」

此戰第2局澳洲換投後，打擊教練彭政閔被捕捉到拿著情蒐資料與陳晨威、林立研究。林立表示，國際賽每個投手都不好打，情蒐也有說澳洲換投很快，「所以每個打席都有在看情蒐，對方投球比例、習性是什麼，要用什麼方式面對，讓下一棒去做準備，減少不安定感。」

林立也感謝彭政閔幫助調整打擊狀況，包括打法、站姿改變，「看起來狀況還不錯，起到滿好效果，接下來會用一樣的方式。」

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雖然台灣在預賽不敵日本，不過接下來前進東京複賽還會再遇到。林立指出，「雖然預賽輸給他們，但能在比賽中給他們一些壓力，我們也是在進步，能夠再晉級很開心，可以對決第2次，希望可以從他們身上拿下勝利。」

林立也強調，國內選手現在不管投、打都進步很多，「在中職比賽中投手進步、打者也會進步，無形中兩邊都會一起提升。國際賽遇到這些投手不會說無法適應，因為我們能力一直在進步，希望可以一直進步下去，直到超越日本。」（編輯：何宏儒）1131118

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