12強克服外界聲音闖東京 曾豪駒：我們做到了

（中央社記者楊啟芳台北17日電）世界12強棒球賽台灣今天擊退澳洲，確定與日本攜手晉級東京複賽，賽後教頭曾豪駒感性地表示，雖然在組成球隊過程中有很多聲音，「但我們克服了這些聲音，我們做到了。」

12強台灣隊這次雖然不被外界看好，不過一路過關斬將，13日首戰先以6比3力克韓國，14日以2比1擊退多明尼加。雖然昨天以1比3惜敗日本，但今天台灣仍以11比3擊退澳洲。儘管明天還要對上古巴，不過台灣隊已經累積3勝1敗，確定以分組第2闖進4強複賽。

賽後曾豪駒被問到確定晉級那一瞬間的心情時說，「當下是非常開心的，很感謝我們球員、教練彼此相信做得到。」曾豪駒坦言，在球隊組成的過程中外界有很多聲音，「但我們克服了這些聲音，我們做到了，身為總教練的我，非常可以榮幸帶領他們，他們也帶領我去東京。」

曾豪駒強調，對澳洲比賽已經結束，明天還有比賽，「還是要專注、全力以赴去面對每一場比賽，爭取最佳成績。」曾豪駒指出，在預賽時沒能打敗日本，「落敗時有不甘心，想要再跟他們來一場對決，打出精彩比賽。」

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最後能順利晉級複賽，曾豪駒也相當感謝球迷，「這幾場作為我們最強的後盾，給予對手很大震撼力、壓迫感。」今天台北大巨蛋湧入3萬4166名觀眾為台灣隊應援。

曾豪駒指出，今天比賽整體投打之間都做得非常好，「大家都有盡到自己的責任。」他點出，攻擊上潘傑楷製造了很多得分機會，加上林立的全壘打給球隊安定感，先發投手郭俊麟也善用經驗，替球隊製造出局數，「能跟這批球員一起經歷這個賽事，準備進入下一個階段，是非常幸福、榮幸的。」（編輯：何宏儒）1131118