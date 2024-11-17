12強賽台灣隊4棒打點安打開張 曾頌恩：繼續創造故事

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）世界12強棒球賽台灣隊前3戰4棒打者都沒能敲安，今天對澳洲比賽曾頌恩關鍵二壘打帶2分打點，他稱不特別想棒次只把該做的事做好，並提到因為不被看好沒有顧慮，「要繼續創造我們的故事。」

12強棒球賽台灣隊今天賽前3場比賽，4棒位置先發和替補總共6人上場，10打數沒有安打，曾頌恩昨天對日本比賽敲出個人賽會首安，今天與澳洲比賽回先發棒次第4棒，1局上、3局上都選到保送上壘，4局上敲出關鍵二壘打幫助球隊拉開領先差距，台灣隊終場以11比3搶勝。

曾頌恩表示，沒有特別去想4棒沒有安打、沒有打點這件事，不管誰在這個位置相信都會想辦法盡力做好，今天過程是好的、結果也是很好。

曾頌恩表示，情蒐資料顯示澳洲隊的投手控球不好，今天選到2次保送也是有特別注意，不要急躁攻擊，想辦法上壘讓後面棒次有機會。

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台灣隊今天打線發揮，團隊敲出15支安打，包括林立、吉力吉撈．鞏冠都開轟，曾頌恩表示，看到隊友開轟很振奮，「我的隊友都很強，大家想辦法把自己的工作做好，自然結果就是好的，」

今天日本擊敗古巴、台灣擊敗澳洲，台灣確定晉級4強複賽，賽後球員在休息區興奮大喊「換日幣」，曾頌恩笑說， 很開心可以去東京（複賽），雖然賽前不被看好，但也因為不被看好反而不用顧慮太多，上場就全力拚，「要繼續創造屬於我們的故事。」（編輯：陳正健）1131117