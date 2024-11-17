12強台灣轟垮澳洲 睽違21年晉成棒世界賽4強[影]

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（中央社記者楊啟芳台北17日電）世界12強棒球賽台灣隊今天對澳洲隊打擊爆發，全場敲出15支安打，其中林立單場敲出5支安打，包含一發3分砲，終場台灣隊以11比3擊退澳洲，確定與日本攜手前進東京複賽。

台灣隊在1局上就展開攻勢，陳傑憲、曾頌恩選到保送後，潘傑楷再敲二壘安打，送回第1分；2局上李凱威選到保送，陳晨威、林立再接連敲出安打，攻下1分。

雖然3局下澳洲隊馬奎爾（Solomon Maguire）從先發投手郭俊麟手中轟出陽春砲，不過4局上林立敲安打、陳傑憲獲保送後，曾頌恩敲出左半邊深遠二壘安打，帶有2分打點，拉開差距；5局上2出局後，陳晨威、林立、陳傑憲連3棒敲安打，再添1分，取得5比1領先。

7局上林立一棒轟出3分全壘打，為本屆賽事台灣隊第5轟。雖然7局下澳洲隊的柏金斯（Robbie Perkins）從林凱威手中敲出陽春砲，但9局上吉力吉撈．鞏冠代打上場，再轟出一發3分砲，終場台灣隊以11比3擊敗澳洲，目前預賽戰績3勝1敗。

由於另一場日本隊以7比6擊敗古巴，拿下第4勝，台、日確定攜手闖進4強複賽；台灣自2003年世界盃棒球錦標賽之後，睽違21年再度於全球成棒等級賽事闖進4強。

台灣先發投手郭俊麟此戰用66球投3.2局，被敲5支安打，投1次保送、5次三振，失掉1分；莊昕諺在4局下一二壘有人時登板拆彈，飆出三振化解危機；5局下換張奕登板，演出3上3下，總計長中繼投2局無失分；接著林凱威、陳冠宇、吳俊偉接連登板，此戰共動用6名投手。（編輯：唐聲揚）1131117

台灣隊吉力吉撈．鞏冠（中後）9局上半轟出3分砲，助隊以11比2大幅領先，回到休息區後與總教練曾豪駒（中前）擁抱致意。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

台灣隊投手吳俊偉（圖）9局下半登板後援。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

台灣打者林立（前右）7局轟出3分砲，隊友、球迷都嗨翻。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

台灣4局下半在一、二壘有人時由投手莊昕諺中繼登板，成功化解危機後他也振臂吶喊。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

台灣隊長陳傑憲（圖）5局上敲安帶有1分打點，上到一壘後向隊友拍胸吶喊。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

7局上，台灣打者林立（圖）一棒轟出3分全壘打，助隊以8比1暫時領先。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

台灣隊長陳傑憲（圖）5局敲出本屆賽會第8支安打，帶有1分打點，助隊擴大領先。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

台灣隊4局下半換上張政禹（圖）接替江坤宇守游擊防區。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

台灣隊曾頌恩（圖）4局敲出長打送回2名隊友得分，成功上壘後振奮吶喊。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

台灣隊打者江坤宇（圖）4局上半遭澳洲投手觸身球擊中，澳洲隨即更換投手。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

台灣打者潘傑楷（後）2局上執行觸擊戰術，造成對手傳球失誤，最後潘傑楷成功攻上二壘、興奮拍胸吶喊。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

台灣先發投手郭俊麟（圖）2局下半成功化解危機，開心比出6的手勢。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

首局潘傑楷（圖）順利敲安帶1分打點，幫助台灣率先搶下第一分，潘傑楷站上壘包後興奮吶喊。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

台灣隊長陳傑憲（中）首局成功為隊跑回第一分，在休息區與隊友開心慶祝。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

台灣隊李凱威（中）2局保送上壘後，再靠著隊友安打成功衝回本壘得分，於休息區與隊友開心致意。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

台灣由投手郭俊麟（右）先發登板，2局下，捕手林家正（左）一度喊出暫停，上前與郭俊麟交換意見。中央社記者張新偉攝 113年11月17日

台灣隊成功取得大幅領先，場邊觀眾席也拉開巨幅中華民國國旗為選手應援集氣。中央社記者張新偉攝 113年11月17日