12強台灣轟垮澳洲 睽違21年晉成棒世界賽4強[影]
2024/11/17 23:01（11/17 23:23 更新）
（中央社記者楊啟芳台北17日電）世界12強棒球賽台灣隊今天對澳洲隊打擊爆發，全場敲出15支安打，其中林立單場敲出5支安打，包含一發3分砲，終場台灣隊以11比3擊退澳洲，確定與日本攜手前進東京複賽。
台灣隊在1局上就展開攻勢，陳傑憲、曾頌恩選到保送後，潘傑楷再敲二壘安打，送回第1分；2局上李凱威選到保送，陳晨威、林立再接連敲出安打，攻下1分。
雖然3局下澳洲隊馬奎爾（Solomon Maguire）從先發投手郭俊麟手中轟出陽春砲，不過4局上林立敲安打、陳傑憲獲保送後，曾頌恩敲出左半邊深遠二壘安打，帶有2分打點，拉開差距；5局上2出局後，陳晨威、林立、陳傑憲連3棒敲安打，再添1分，取得5比1領先。
7局上林立一棒轟出3分全壘打，為本屆賽事台灣隊第5轟。雖然7局下澳洲隊的柏金斯（Robbie Perkins）從林凱威手中敲出陽春砲，但9局上吉力吉撈．鞏冠代打上場，再轟出一發3分砲，終場台灣隊以11比3擊敗澳洲，目前預賽戰績3勝1敗。
由於另一場日本隊以7比6擊敗古巴，拿下第4勝，台、日確定攜手闖進4強複賽；台灣自2003年世界盃棒球錦標賽之後，睽違21年再度於全球成棒等級賽事闖進4強。
台灣先發投手郭俊麟此戰用66球投3.2局，被敲5支安打，投1次保送、5次三振，失掉1分；莊昕諺在4局下一二壘有人時登板拆彈，飆出三振化解危機；5局下換張奕登板，演出3上3下，總計長中繼投2局無失分；接著林凱威、陳冠宇、吳俊偉接連登板，此戰共動用6名投手。（編輯：唐聲揚）1131117
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12強林立單場5安轟3分砲 台灣勝澳洲闖東京複賽