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12強台灣轟垮澳洲 睽違21年晉成棒世界賽4強
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12強台灣轟垮澳洲 睽違21年晉成棒世界賽4強[影]

2024/11/17 23:01（11/17 23:23 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊（圖）17日晚間預賽第4戰迎戰澳洲隊，終場由台灣以11比3奪勝，台灣選手賽後在台北大巨蛋場內開心擊掌致意。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
世界12強棒球賽台灣隊（圖）17日晚間預賽第4戰迎戰澳洲隊，終場由台灣以11比3奪勝，台灣選手賽後在台北大巨蛋場內開心擊掌致意。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
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（中央社記者楊啟芳台北17日電）世界12強棒球賽台灣隊今天對澳洲隊打擊爆發，全場敲出15支安打，其中林立單場敲出5支安打，包含一發3分砲，終場台灣隊以11比3擊退澳洲，確定與日本攜手前進東京複賽。

台灣隊在1局上就展開攻勢，陳傑憲、曾頌恩選到保送後，潘傑楷再敲二壘安打，送回第1分；2局上李凱威選到保送，陳晨威、林立再接連敲出安打，攻下1分。

雖然3局下澳洲隊馬奎爾（Solomon Maguire）從先發投手郭俊麟手中轟出陽春砲，不過4局上林立敲安打、陳傑憲獲保送後，曾頌恩敲出左半邊深遠二壘安打，帶有2分打點，拉開差距；5局上2出局後，陳晨威、林立、陳傑憲連3棒敲安打，再添1分，取得5比1領先。

7局上林立一棒轟出3分全壘打，為本屆賽事台灣隊第5轟。雖然7局下澳洲隊的柏金斯（Robbie Perkins）從林凱威手中敲出陽春砲，但9局上吉力吉撈．鞏冠代打上場，再轟出一發3分砲，終場台灣隊以11比3擊敗澳洲，目前預賽戰績3勝1敗。

由於另一場日本隊以7比6擊敗古巴，拿下第4勝，台、日確定攜手闖進4強複賽；台灣自2003年世界盃棒球錦標賽之後，睽違21年再度於全球成棒等級賽事闖進4強。

台灣先發投手郭俊麟此戰用66球投3.2局，被敲5支安打，投1次保送、5次三振，失掉1分；莊昕諺在4局下一二壘有人時登板拆彈，飆出三振化解危機；5局下換張奕登板，演出3上3下，總計長中繼投2局無失分；接著林凱威、陳冠宇、吳俊偉接連登板，此戰共動用6名投手。（編輯：唐聲揚）1131117

台灣隊賽事影音圖輯回顧
台灣隊吉力吉撈．鞏冠（中後）9局上半轟出3分砲，助隊以11比2大幅領先，回到休息區後與總教練曾豪駒（中前）擁抱致意。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣隊吉力吉撈．鞏冠（中後）9局上半轟出3分砲，助隊以11比2大幅領先，回到休息區後與總教練曾豪駒（中前）擁抱致意。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣隊投手吳俊偉（圖）9局下半登板後援。中央社記者張新偉攝　113年11月17日
台灣隊投手吳俊偉（圖）9局下半登板後援。中央社記者張新偉攝　113年11月17日
台灣打者林立（前右）7局轟出3分砲，隊友、球迷都嗨翻。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣打者林立（前右）7局轟出3分砲，隊友、球迷都嗨翻。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣4局下半在一、二壘有人時由投手莊昕諺中繼登板，成功化解危機後他也振臂吶喊。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣4局下半在一、二壘有人時由投手莊昕諺中繼登板，成功化解危機後他也振臂吶喊。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣隊長陳傑憲（圖）5局上敲安帶有1分打點，上到一壘後向隊友拍胸吶喊。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣隊長陳傑憲（圖）5局上敲安帶有1分打點，上到一壘後向隊友拍胸吶喊。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
7局上，台灣打者林立（圖）一棒轟出3分全壘打，助隊以8比1暫時領先。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
7局上，台灣打者林立（圖）一棒轟出3分全壘打，助隊以8比1暫時領先。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣隊長陳傑憲（圖）5局敲出本屆賽會第8支安打，帶有1分打點，助隊擴大領先。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣隊長陳傑憲（圖）5局敲出本屆賽會第8支安打，帶有1分打點，助隊擴大領先。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣隊4局下半換上張政禹（圖）接替江坤宇守游擊防區。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣隊4局下半換上張政禹（圖）接替江坤宇守游擊防區。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣隊曾頌恩（圖）4局敲出長打送回2名隊友得分，成功上壘後振奮吶喊。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣隊曾頌恩（圖）4局敲出長打送回2名隊友得分，成功上壘後振奮吶喊。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣隊打者江坤宇（圖）4局上半遭澳洲投手觸身球擊中，澳洲隨即更換投手。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣隊打者江坤宇（圖）4局上半遭澳洲投手觸身球擊中，澳洲隨即更換投手。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣打者潘傑楷（後）2局上執行觸擊戰術，造成對手傳球失誤，最後潘傑楷成功攻上二壘、興奮拍胸吶喊。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣打者潘傑楷（後）2局上執行觸擊戰術，造成對手傳球失誤，最後潘傑楷成功攻上二壘、興奮拍胸吶喊。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣先發投手郭俊麟（圖）2局下半成功化解危機，開心比出6的手勢。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣先發投手郭俊麟（圖）2局下半成功化解危機，開心比出6的手勢。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
首局潘傑楷（圖）順利敲安帶1分打點，幫助台灣率先搶下第一分，潘傑楷站上壘包後興奮吶喊。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
首局潘傑楷（圖）順利敲安帶1分打點，幫助台灣率先搶下第一分，潘傑楷站上壘包後興奮吶喊。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣隊長陳傑憲（中）首局成功為隊跑回第一分，在休息區與隊友開心慶祝。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣隊長陳傑憲（中）首局成功為隊跑回第一分，在休息區與隊友開心慶祝。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣隊李凱威（中）2局保送上壘後，再靠著隊友安打成功衝回本壘得分，於休息區與隊友開心致意。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣隊李凱威（中）2局保送上壘後，再靠著隊友安打成功衝回本壘得分，於休息區與隊友開心致意。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣由投手郭俊麟（右）先發登板，2局下，捕手林家正（左）一度喊出暫停，上前與郭俊麟交換意見。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣由投手郭俊麟（右）先發登板，2局下，捕手林家正（左）一度喊出暫停，上前與郭俊麟交換意見。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣隊成功取得大幅領先，場邊觀眾席也拉開巨幅中華民國國旗為選手應援集氣。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
台灣隊成功取得大幅領先，場邊觀眾席也拉開巨幅中華民國國旗為選手應援集氣。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
局間休息時大螢幕則轉播天母球場日本與古巴的緊張賽況，台灣球迷齊心為日本應援，當日本確定奪勝後也興奮吶喊。中央社記者張新偉攝　113年11月17日
局間休息時大螢幕則轉播天母球場日本與古巴的緊張賽況，台灣球迷齊心為日本應援，當日本確定奪勝後也興奮吶喊。中央社記者張新偉攝　113年11月17日
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12強林立單場5安轟3分砲 台灣勝澳洲闖東京複賽
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