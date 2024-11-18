12強賽吉力吉撈代打開轟「敬禮」 直言台灣能打強力棒球

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）世界12強棒球賽台灣隊吉力吉撈．鞏冠今天對澳洲比賽代打敲出3分砲，振奮比出「敬禮」手勢，專心鎖定1球攻擊有好的結果，也認為台灣棒球不同了，不僅會巧打也展現強力棒球。

世界12強棒球賽台灣隊此次4場比賽打完、場場有全壘打，首戰對韓國陳晨威、陳傑憲開轟，對多明尼加比賽江坤宇開轟，昨天對日本比賽戴培峰開轟，今天與澳洲交手，林立、吉力吉撈．鞏冠都開轟。

吉力吉撈．鞏冠今天沒有排入先發，代打上場9局上敲出3分砲，繞壘時情緒振奮比出「敬禮」手勢；台灣隊終場以11比3搶勝，晉級東京4強複賽。

吉力吉撈．鞏冠表示，打到球就知道應該會是全壘打，也很感謝2人出局後前面的隊友林立、陳傑憲還可以爭取到上壘機會，才會有他的全壘打，當下的手勢沒有特別想什麼，就是展現例行賽會做的事情。

吉力吉撈．鞏冠也提到，雖然目前為止上場機會不算多，但沒有所謂打得很悶的感覺，一直都用很正面的力量面對，技術上面沒有特別不同的調整，教練團給比較多的是心理建設，希望他隨時做好準備，關鍵時刻能有適時一擊發揮。

對於此次台灣隊的表現，吉力吉撈．鞏冠表示：「我們已經不像以前了」，台灣棒球不一樣了，不僅可以巧打，也可以追求強力棒球，「這是我們進步的地方，我們也不是好對付的。」

台灣今天晉級的條件，除了要擊敗澳洲，日本也要擊敗古巴，比賽過程中台北大巨蛋大銀幕上也會「插播」另外一場的賽事，吉力吉撈．鞏冠表示，沒有想太多，先專心當下的比賽。

確定打進4強複賽，吉力吉撈．鞏冠表示，台灣隊其實沒有一次是被看好的，這個大家都知道，但大家都全力以赴，不是特別要證明給誰看，「只是想要證明我們做得到。」（編輯：陳正健）1131118