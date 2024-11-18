台日戰失誤擔心被公審 潘傑楷：很多球迷鼓勵我

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）世界12強棒球賽台灣隊三壘手潘傑楷雖然在台日戰出現關鍵失誤，不過台澳戰打擊發揮，也沒有失誤。他坦言，失誤過後很怕被球迷公審，但意外收到很多鼓勵，「讓我更有自信」。

台灣隊在16日對上日本隊的賽事，1局上三壘手潘傑楷就發生失誤，也造成後續失1分，最終台灣以1比3不敵日本。不過台灣昨天晚上對上澳洲的賽事，潘傑楷1局上就敲出二壘安打，送回台灣第1分，總計敲出雙安、選到1次保送。

賽後潘傑楷表示，「謝謝教練團給我信心，讓我在球場上更自在、更相信自己。」他也坦言，「守備瑕疵後我以為會被網路公審，但球迷一直不斷給我鼓勵，讓我在球場上更有自信，謝謝球迷做我最堅強的後盾。」

潘傑楷進一步指出，在台日戰結束之後，一直很擔心會被球迷批評，「但是看到很多球迷鼓勵，讓我覺得很溫馨。今天在我守備時，球迷們都幫我大聲加油，他們給我的信心遠超於我自己。」

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打回台灣隊首分之後，潘傑楷也激動振臂慶祝。他指出，「因為是第1分，加上昨天情緒還在，想要討回來的感覺。」潘傑楷強調，打擊方面本來就沒有想太多，「對我來說打擊是順其自然，有表現就有表現，守備方面比較想要做好。」

潘傑楷也感性地說：「我的驚奇1年還在持續中，不知道會走到哪，也不知道會做到什麼地步，但我會享受這個過程，珍惜每次機會。」（編輯：何宏儒）1131118