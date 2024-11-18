12強賽郭俊麟對澳好投「比6」 笑稱穿客場藍投特別好

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）世界12強棒球賽台灣隊投手郭俊麟對澳洲先發好投，率隊搶勝晉級。他表示，不確定有沒有「夢回2015」，但這場狀態「沒有骰到6也有5」，笑說穿客場台灣藍球衣好像投特別好。

12強棒球賽台灣與澳洲比賽攸關晉級，台灣隊派出2015年世界12強棒球賽成員之一、投手郭俊麟扛先發重責，郭俊麟前2局被敲出3支安打、沒有失分，3局被首名打者敲出陽春砲，但接著回穩、沒有多掉分數。

郭俊麟4局續投2人出局、壘上有人時，投手教練林岳平先喊了一次暫停，郭俊麟投出保送後退場，接替投手莊昕諺守住可能失分危機。郭俊麟投3.2局失掉1分責失分、無關勝敗。

郭俊麟走下場時手比出「6」，狀態好時會被球迷比喻是「骰到6」，郭俊麟自評這場先發「沒有6也有5」，透露4局上喊暫停時，林岳平上去直接跟他說：「我沒有要換投」，知道教練信任他，要他大膽投，也知道後面的投手都已經準備好了，整場比賽比較可惜的就是保送和那發全壘打。

郭俊麟2015年世界12強賽2場先發出賽表現亮眼，17日對澳洲先發，球迷高舉「夢回2015」的加油看板，郭俊麟笑說有看到，還自曝巧合：2015年兩場先發都是客場出賽，都有不錯表現，17日對澳洲也是客場先發，好像穿客場藍色球衣都會投得比較好，也比較喜歡客場準備的節奏，時間好拿捏。

B組預賽17日兩場比賽影響晉級，台灣要晉級不僅要靠自己擊敗澳洲，也要日本擊敗古巴，台澳戰在台北大巨蛋舉行，大銀幕也隨時插播另外一場比賽戰況。

郭俊麟表示，當時已經退場，有看到日本古巴比賽因為下雨有些守備瑕疵兩隊打成平手，很怕會往不好的方向走，從大銀幕看到日本順利守住勝利也很開心。（編輯：何宏儒）1131118