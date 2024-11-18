12強棒球賽台灣晉4強 中職組訓納運科人員奏效

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（中央社記者黎建忠台北18日電）2024年世界12強棒球賽，台灣隊如願闖進4強前進東京。今年代表隊組訓加入大量運科元素，中職納入運動營養、運動心理等，體育署也全力支援，挹注約新台幣4100萬元經費，當代表隊最強後盾。

儘管台灣隊今晚還要在12強賽最終戰對上古巴隊，但昨天就已確定和日本隊攜手代表B組挺進4強，明天將出發前往日本東京。

今年12強棒球賽，台灣代表隊的情蒐小組和運科成員發揮很大作用，透過電視轉播，不少球迷看到對方在換投或換打者時，台灣隊教練團就會拿出厚厚的情蒐資料，即時告訴球員該如何應對。

運科方面，這次代表隊陣中也有一名運動心理師彭涵妮，她在練球時會聚集球員圍成一圈，各自暢談心裡想說的話，像昨天開轟的吉力吉撈．鞏冠，就曾在一次會談中，提到「要把代表隊的榮耀展現給球迷看」。

另外，對多明尼加開轟的「小可愛」江坤宇提到，自己和心理師聊了非常多事情，能敲出全壘打也特別感謝她。

至於運動營養的部分，首度由國立體大運動科學研究所所長徐藝洳加入，在中職組訓期間提供選手們長期培訓與職業生涯的營養策略，在比賽期間則是協助球員們正確使用營養增補劑，特別是協助投手們加速疲勞恢復，對於國內職棒球團來說，也是一大創新。

體育署長鄭世忠在接受中央社訪問時表示，這次12強賽組訓經費2500萬元、情蒐經費1300元、保險費用300萬元，看起來都有收到成效，也順利打進東京4強賽。

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鄭世忠表示，之前自己在國立體育大學服務時，主要在研究所教導教練們肌肉代謝生理，知道疲勞恢復對於長時間高強度的運動員密集出賽時特別重要。而棒球投手戰力維持正是壓制對手得分的關鍵，因此特別建議中職能善用運動營養師的專業。

鄭世忠強調，不只是12強賽，就連週四（21日）的亞洲盃男籃資格賽，體育署都比照辦理，「都是由協會自行找尋合適的專家或者單位、人員、器材等，再由體育署這邊補助經費，務必會充實代表隊後勤支援，給予選手全方面的照顧。」（編輯：張雅淨）1131118