12強賽台灣換投節奏明快 王建民：投手群各有優點

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）世界12強棒球賽台灣隊此次換投節奏明快、投手群表現出色，目前4戰打完失10分；牛棚教練王建民表示，短期賽事採用換投明快的模式，不讓對手輕易熟悉，投手群各有優點。

12強賽台灣隊此次投打都有好表現，投手群中陳冠宇、郭俊麟、張奕、黃子鵬、林凱威、陳冠偉曾有一級賽事資歷，其餘投手成棒國際賽經驗雖然不多，但大賽展現壓制力，今天賽前對韓國比賽失3分、對多明尼加失1分，對日本和澳洲各失3分，4戰打完投手群僅失10分。

台灣隊牛棚教練王建民表示，此次代表隊投手群雖然很多新面孔，但他們都是季中有經歷一段時間好的成績，教練團觀察場上應變能力，有好成績才能入選代表隊。

被問起有沒有表現令教練團驚豔的投手，王建民表示，感受到大家都很有心想要拚、想要在場上有好表現，每名投手各有優點。

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相比去年世界棒球經典賽投手群表現，王建民也點出比賽時間點不同有影響，經典賽時間是一般球員春訓階段，大部分球員都還在調整的時間，而12強賽事是接在正式賽季後面。

今年12強賽換投節奏明快，王建民透露，短期盃賽也有討論過換投模式，先發投手最多面對對手打線2輪，降低對到第3輪的機率，不要讓對方熟悉，牛棚隨時都有投手在準備，有危機就馬上換上當下最穩的投手登板。（編輯：張雅淨）1131118