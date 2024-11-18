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12強賽台灣古巴戰3捕手都先發 林家正守一壘吉力吉撈DH

2024/11/18 16:35（11/18 16:51 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊預賽終戰與古巴隊交手無關晉級，台灣隊3名捕手都排入先發打序，2棒吉力吉撈．鞏冠（圖）為指定打擊。（中央社檔案照片）
世界12強棒球賽台灣隊預賽終戰與古巴隊交手無關晉級，台灣隊3名捕手都排入先發打序，2棒吉力吉撈．鞏冠（圖）為指定打擊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北18日電）世界12強棒球賽台灣隊預賽終戰與古巴隊交手無關晉級，台灣隊今天打序微調，3名捕手都排入先發打序，林家正守一壘，讓前幾場出賽機會少的球員上場，先發投手黃子鵬僅會投短局數。

12強賽台灣隊預賽依序擊敗韓國、多明尼加，雖然第3戰不敵日本，但昨天再以11比3擊敗澳洲，確定與日本攜手晉級4強複賽、前進東京，今天預賽最後一戰與古巴交手，無關晉級。

台灣隊今天與古巴隊比賽打序微調，特別的是陣中3名捕手林家正、戴培峰、吉力吉撈．鞏冠都在先發打序中。總教練曾豪駒表示，主要是讓之前出賽機會比較少的球員上場，維持比賽感覺；至於今天先發投手黃子鵬僅會投短局數，也是稍微維持出賽感覺。

台灣隊今天先發第1棒邱智呈守中外野，2棒為吉力吉撈．鞏冠打指定打擊，3棒林安可守右外野，曾頌恩續扛4棒、守左外野，潘傑楷先發打5棒守三壘，戴培峰打6棒先發蹲捕，7棒為游擊手張政禹，8棒林家正先發守一壘，岳東華打9棒守二壘。

台灣昨天擊敗澳洲確定晉級4強複賽，曾豪駒表示，應該算有睡好，從預賽第一戰開始，到之後複賽，每支球隊都是實力堅強的球隊，每次國際賽大家的目標都是一致的。

曾豪駒提到，拚進複賽算是達成第一階段目標，感謝球員們充分相信自己，展現渴望贏球的態度讓球迷感受到，「也希望我們可以成為球迷心中台灣的驕傲」。（編輯：張雅淨）1131118

台灣隊賽事影音圖輯回顧
台灣隊18日與古巴隊比賽打序微調，8棒林家正先發守一壘。（中央社檔案照片）
台灣隊18日與古巴隊比賽打序微調，8棒林家正先發守一壘。（中央社檔案照片）
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