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12強預賽台灣終戰側投黃子鵬先發 對上古巴左投耶拉

2024/11/18 12:04（11/18 12:18 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊14日在台北大巨蛋與多明尼加交手，派黃子鵬擔任先發投手。中央社記者鄭清元攝 113年11月14日
世界12強棒球賽台灣隊14日在台北大巨蛋與多明尼加交手，派黃子鵬擔任先發投手。中央社記者鄭清元攝 113年11月14日
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（中央社記者謝靜雯台北18日電）世界12強棒球賽台灣隊確定晉級4強複賽，今天預賽最終戰與古巴交手，派出低肩側投手黃子鵬先發，古巴隊派出的左投耶拉並不陌生，在2015年12強賽也曾對台灣先發。

12強賽B組預賽日本昨天擊敗古巴搶下第4勝，確定以分組第1晉級，台灣隊昨天擊敗澳洲，賽後戰績3勝1敗也確定晉級複賽，今天預賽最後1天賽程，台灣隊繼續在台北大巨蛋迎戰古巴隊。

台灣隊派出低肩側投手黃子鵬先發，黃子鵬在第2戰對多明尼加比賽，先發6局沒被敲出安打、無失分，投到第7局因為抽筋退場，台灣以2比1擊敗多明尼加、黃子鵬為勝投，休息3天後，今天再度登板對古巴。

古巴隊派出左投耶拉（Yoennis Yera）也是古巴12強賽3屆元老，耶拉在2015年曾對台灣先發，當時投3.2局被敲出5支安打，投出4次三振、2次四壞保送，失掉的1分是被陽岱鋼敲出帶有打點的安打，當時台灣隊靠著8局下林智勝超前比數3分砲以4比1搶勝。

台灣隊12強賽史最佳成績為上屆的第5名，此次拚進4強寫隊史紀錄，今天打完最後1場預賽後，複賽將前進東京，21日起依序與委內瑞拉、美國、日本交手，爭取晉級冠軍戰門票。（編輯：管中維）1131118

效力於中華職棒樂天桃猿的黃子鵬，投球姿勢屬於低肩側投，控球精準是他的優勢，主要使用球種為四縫線速球及滑球。 中央社製圖 113年11月14日
效力於中華職棒樂天桃猿的黃子鵬，投球姿勢屬於低肩側投，控球精準是他的優勢，主要使用球種為四縫線速球及滑球。 中央社製圖 113年11月14日
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