想贏日本明星隊非夢 陳冠宇：12強晉4強已創造歷史

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）世界12強棒球賽台灣隊3朝元老陳冠宇曾喊話，認為台灣未來有機會贏日本全明星隊陣容，此次拚進複賽他直言已創造歷史、向世界證明台灣，複賽將再對上日本，他也表示有對戰就有機會贏下。

陳冠宇2015、2019到2024年12強賽都沒有缺席，本屆首場對韓國比賽中繼投1局，對多明尼加比賽中繼投0.2局，昨天對澳洲比賽中繼投1局，目前賽會合計投2.2局被敲出1支安打，投出3次三振、無失分。

台灣隊擊敗澳洲隊後，確定取得晉級東京4強複賽門票，陳冠宇表示，打這麼多次國際賽，首度可以打入4強，要感謝的人很多，也要感謝台灣有這麼好的巨蛋，藉此機會向世界證明，台灣不僅有好的球場，實力也很好，不管未來走到哪裡，「我們已經創造歷史」，接下來比賽會全力以赴。

陳冠宇先前在12強賽28人名單公布記者會時，曾經提到台灣球員能力越來越好，喊話接下來幾年很有機會能贏日職全一軍陣容。

台灣隊此次12強預賽面對日本隊以1比3吞敗，複賽將再碰頭，陳冠宇不減信心，提到大家都抱有期望，今年陣容雖然沒有想像中的好，但還是可以跟日本打成五五波，接下來的只要有對戰，就有機會贏下，「這絕對不是說夢話。」

陳冠宇有旅日資歷，也透露日職羅德隊前隊友有說要約吃飯、敘舊，也稱讚台灣此次實力不錯，相信日本隊也不敢輕敵。（編輯：張雅淨）1131118