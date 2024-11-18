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12強賽台灣首度讓古巴1分未得 邱智呈助殺也是關鍵

2024/11/18 22:43
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（中央社記者謝靜雯台北18日電）世界12強棒球賽台灣隊今天以2比0擊敗古巴，3大一級賽事首度讓古巴1分未得，總教練曾豪駒直言5局邱智呈長傳助殺是關鍵之一；明天開始進入下個階段，會帶著全台球迷的熱情期待打出精采比賽。

12強棒球賽台灣隊昨天擊敗澳洲，已經確定晉級複賽，但今天在台北大巨蛋迎戰古巴比賽還是吸引3萬924名觀眾入場，台灣隊採投手車輪戰，7任投手依序登板聯手壓制無失分，台灣隊3局下、4局下各得1分，順利搶勝。

台灣在奧運、世界12強賽、世界棒球經典賽中與古巴交手，首度讓古巴1分未得，總教練曾豪駒表示，今天是低比分比賽，古巴是很強勁的對手，也沒辦法從他們手中多得分數，所以整體守備、投手壓制力很重要。

曾豪駒特別點出今天5局上古巴隊單局出現2支安打，中外野手邱智呈外野長傳給捕手戴培峰，讓跑者在本壘出局很關鍵，有把氣勢維持住。

台灣隊此次投手群表現也很亮眼，預賽5場打完，投手群合計僅失掉10分，曾豪駒認為「出乎意料」，投手表現非常好，令他感到榮幸和驕傲，過程中球員也確實相信自己，才能有今天的成績。

台灣隊擊敗古巴，預賽戰績4勝1敗，晉級4強複賽，曾豪駒表示，明天開始進入下一個階段，會帶著全台灣球迷的熱情期待，希望可以打出精采比賽。

今天單場3安的捕手戴培峰表示，今天先發沒有不同、專注當下，很珍惜滿場球迷加油的氣氛，這樣壯觀的場面，人生中可能沒辦法體會很多次，享受氣氛、為球隊貢獻。（編輯：唐聲揚）1131118

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