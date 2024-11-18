12強吉力吉撈連2戰長打 曾總盼開轟撞胸慶祝多幾下

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）世界12強棒球賽台灣隊重砲吉力吉撈．鞏冠昨天比賽開轟，今天對古巴敲1分打點二壘打，過程中教練團給了很多信心；昨天開轟撞胸慶祝讓總教練曾豪駒笑說要「買中藥」，但希望可以多來幾下。

吉力吉撈．鞏冠昨天與澳洲交手，代打敲出3分砲，回到休息區與總教練曾豪駒撞胸慶祝，讓曾豪駒一度重心不穩，曾豪駒今天賽前受訪表示，「有感受到他的熱情，知道他渴望貢獻力量、享受比賽」。

曾豪駒也笑說，後來有跟吉力吉撈．鞏冠笑說「要去買中藥了」，但沒關係，希望可以多幾次。吉力吉撈．鞏冠則笑說，因為真得很振奮，也表示相信曾豪駒挺得住，「他蠻強壯的」。

台灣隊今天預賽最後一戰與古巴交手，吉力吉撈．鞏冠先發出賽，3局下敲出深遠二壘打，送回台灣隊第1分，助隊終場以2比0搶勝。

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吉力吉撈．鞏冠表示，昨天比賽可以開轟、今天繼續有長打貢獻，重要的是過程中不斷相信自己，教練團也給了很多調整上的信心，幫助他在場上可以有表現，就算沒有上場，他也會在休息區努力幫隊友加油，希望可以感染、帶動場上氣氛。

在預賽後半段打擊狀況升溫，吉力吉撈．鞏冠表示，相信隊友，也相信球迷為台灣隊的吶喊，全力以赴替台灣搶下每場比賽勝利。（編輯：唐聲揚）1131118