本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強賽圖文直播》陳晨威林立2局上接連安打 台灣2比0領先澳洲
首頁 / 運動

吉力吉撈笑言自己名字不難唸 12強賽終於上場很感動

2024/11/17 18:02（11/17 18:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界12強棒球賽台灣隊吉力吉撈．鞏冠（圖）16日在預賽台日戰首度出賽，6局下代打上場。他17日賽前受訪表示，「還滿開心的，終於有機會可以上場，雖然結果不太好，但聽到球迷吶喊很感動」。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
世界12強棒球賽台灣隊吉力吉撈．鞏冠（圖）16日在預賽台日戰首度出賽，6局下代打上場。他17日賽前受訪表示，「還滿開心的，終於有機會可以上場，雖然結果不太好，但聽到球迷吶喊很感動」。中央社記者張新偉攝 113年11月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北17日電）世界12強棒球賽台灣隊的吉力吉撈．鞏冠昨天首度出賽，且他的名字引起日本球迷熱議。他今天笑說，不認為自己名字難唸，也提到昨天終於有機會上場，聽到球迷吶喊很感動。

吉力吉撈．鞏冠在12強前2場比賽都沒有上場，昨天台灣與日本隊交手的賽事，他在6局下代打首度上場，最後擊出游擊方向滾地球出局。

由於吉力吉撈．鞏冠的名字翻成日文片假名太特別，引起日本球迷議論要怎麼唸，也有球迷直呼這個名字感覺很強。吉力吉撈．鞏冠原名為朱立人，後來改回原住民族名，他今天笑說：「我也不曉得哪裡難。」

談到昨天首度在12強賽上場，吉力吉撈．鞏冠表示，「還滿開心的，終於有機會可以上場，雖然結果不太好，但聽到球迷吶喊很感動，其實我有點嚇到，全場很大聲，大家都站在一起。」

跟去年世界棒球經典賽比起來，吉力吉撈．鞏冠表示，這次12強賽沒那麼緊張，「會覺得這是屬於我的時候，站上去非常有信心，去做屬於自己該做的事情。」雖然前2場沒有下場，不過他提到，也是持續在做準備，並在休息室全心幫隊友加油。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

雖然昨天台灣以1比3不敵日本，不過吉力吉撈．鞏冠認為，「我們打了滿感動的比賽，大家都表現很好，差一點點。」他也指出，隊友們氣氛都不錯，「沒有說到死氣沉沉，因為大家都把全部實力拿出來，台灣棒球、投手真的都進步很多，對方打者也不好掌握。」

這次台灣隊共有3名捕手，包括林家正、戴培峰、吉力吉撈．鞏冠，吉力吉撈．鞏冠認為，林家正及戴培峰都把投手帶領得很好，「情蒐那邊也做了很多功課，讓球員可以很有信心去比賽。」他也提到，3名捕手休息室位置都在一起，都會互相討論。（編輯：張雅淨）1131117

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.30
更多編輯台推薦新聞：