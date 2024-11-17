吉力吉撈笑言自己名字不難唸 12強賽終於上場很感動

（中央社記者楊啟芳台北17日電）世界12強棒球賽台灣隊的吉力吉撈．鞏冠昨天首度出賽，且他的名字引起日本球迷熱議。他今天笑說，不認為自己名字難唸，也提到昨天終於有機會上場，聽到球迷吶喊很感動。

吉力吉撈．鞏冠在12強前2場比賽都沒有上場，昨天台灣與日本隊交手的賽事，他在6局下代打首度上場，最後擊出游擊方向滾地球出局。

由於吉力吉撈．鞏冠的名字翻成日文片假名太特別，引起日本球迷議論要怎麼唸，也有球迷直呼這個名字感覺很強。吉力吉撈．鞏冠原名為朱立人，後來改回原住民族名，他今天笑說：「我也不曉得哪裡難。」

談到昨天首度在12強賽上場，吉力吉撈．鞏冠表示，「還滿開心的，終於有機會可以上場，雖然結果不太好，但聽到球迷吶喊很感動，其實我有點嚇到，全場很大聲，大家都站在一起。」

跟去年世界棒球經典賽比起來，吉力吉撈．鞏冠表示，這次12強賽沒那麼緊張，「會覺得這是屬於我的時候，站上去非常有信心，去做屬於自己該做的事情。」雖然前2場沒有下場，不過他提到，也是持續在做準備，並在休息室全心幫隊友加油。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雖然昨天台灣以1比3不敵日本，不過吉力吉撈．鞏冠認為，「我們打了滿感動的比賽，大家都表現很好，差一點點。」他也指出，隊友們氣氛都不錯，「沒有說到死氣沉沉，因為大家都把全部實力拿出來，台灣棒球、投手真的都進步很多，對方打者也不好掌握。」

這次台灣隊共有3名捕手，包括林家正、戴培峰、吉力吉撈．鞏冠，吉力吉撈．鞏冠認為，林家正及戴培峰都把投手帶領得很好，「情蒐那邊也做了很多功課，讓球員可以很有信心去比賽。」他也提到，3名捕手休息室位置都在一起，都會互相討論。（編輯：張雅淨）1131117