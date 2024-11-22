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東京巨蛋收到正名請求 「吉力吉撈．鞏冠」唸對了

2024/11/22 13:54（11/22 15:03 更新）
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（中央社記者戴雅真東京22日專電）世界12強棒球賽複賽，台灣隊第2場今天在東京巨蛋對決美國隊，台灣好手吉力吉撈．鞏冠上場時，可以聽到日本轉播員使用與昨天不同的唸法，這次唸對了。

昨天比賽時，東京巨蛋的日本轉播員轉播台灣好手吉力吉撈．鞏冠 Giljegiljaw．Kungkuan時有偏誤，在播報前也有小小停頓一下，還被台灣網友調侃「他盡力了」。

不過，日本轉播原本依據的是日語中的漢字發音「キチリキキチロウ・キョウカン」來讀，偏離了原本的排灣語發音。

原住民族青年陣線之後在臉書發文致日本媒體，表示已注意到在各種語言轉播名字翻譯的問題，並建議能夠盡可能的遵照排灣族名的發音來進行播報，若需要轉換拼音，也應該以原始發音來進行標註而非漢字。

原民青年也提供較為接近的片假名拼音「ギリギラウ．コンクアン」，日本轉播員今天以此為準播報。（編輯：高照芬）1131122

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