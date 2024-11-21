12強複賽登場 原民青年為吉力吉撈．鞏冠正名

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（中央社記者張雄風台北21日電）世界12強棒球賽複賽今天正式展開，日前台灣好手吉力吉撈．鞏冠在日本轉播時出現不同的拼音方式，原民青年陣線在臉書為其正名，盼原住民族的選手和命名文化，能夠被更正確的認識。

世界12強棒球賽複賽今天要在東京巨蛋點燃戰火，台灣隊總教練曾豪駒喊出爭取更好成績，首戰對委內瑞拉隊推側投黃子鵬先發，對上台灣球員相當熟悉的委內瑞拉先發投手羅戈。

值得一提的是，在初賽階段，日本轉播台灣好手吉力吉撈．鞏冠 Giljegiljaw．Kungkuan時有偏誤，日前吉力吉撈．鞏冠賽後接受媒體訪問時也再次說明自己的名字如何發音。

為此，原住民族青年陣線在臉書發文致日本媒體，表示已注意到在各種語言轉播名字翻譯的問題。部分日本媒體轉播時以其排灣族名Giljegiljaw Kungkuan的中文漢字「吉力吉撈・鞏冠」（Jí lì jí lāo-Gǒng guān）為根據，以日語中的漢字發音「キチリキキチロウ・キョウカン」來讀，已大幅偏離了原本的排灣語發音。

原民青年陣線誠摯建議能夠盡可能的遵照排灣族名的發音來進行播報，若需要轉換拼音，也應該以原始發音來進行標註而非漢字。

原民青年陣線進一步說明，在口語稱呼部分，Ggiljegiljaw 是他的個人名、Kungkuan則是家屋名；在稱呼個人時，可以單獨稱呼個人名即可，但並不會單獨稱呼家屋名；而 Giljegiljaw 在排灣族慣用的簡短稱呼為 Giljaw，但為親密友人、家人之間的用法，建議不要在正式轉播使用。

原民青年也提供較為接近的片假名拼音（ギリギラウ．コンクアン）或簡短稱呼ギラウ供參考，也希望在此一世界關注的體育賽事之中，原住民族的選手和命名文化，能夠被更正確的認識。（編輯：李亨山）1131121