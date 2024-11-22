12強預賽郭俊麟表現出色 球迷贈骰子當禮物

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（中央社記者楊啟芳東京22日電）世界12強棒球賽台灣投手郭俊麟在預賽先發時「骰到6」，比6也成為招牌手勢，來到東京後還有球迷送骰子當禮物，他今天笑說：「工作人員玩得比我還兇，把6面都改成6。」

郭俊麟17日預賽先發對澳洲，投3.2局被敲出5支安打，投1次保送、5次三振，僅失掉1分，展現壓制力幫助台灣保持領先，最終台灣隊也擊退澳洲、晉級東京複賽。

當時郭俊麟走下場時手勢比出6，由於他在狀態好時會被球迷比喻是「骰到6」，這也成為他在這次12強的招牌手勢。

今天台灣隊在複賽第2戰與美國隊交手，賽前台灣隊休息室出現了一顆6面都是6的骰子。骰子的主人郭俊麟笑說：「昨天有球迷私訊我，說要送我骰子，其中有2面是6、其他都是5，殊不知工作人員玩得比我還兇，幫我改成全部都是6。」

至於今天先發抗美的小學弟陳柏清是否也會「骰到6」，郭俊麟表示，「會給他正面的方向去投球，但他要按照自己的模式，投手丘上還是要靠自己，讓對方打出去才會有結果出現，大膽去投球。」（編輯：龍柏安）1131122