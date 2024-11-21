12強棒球賽台灣對委內瑞拉 球迷：要把東京巨蛋變主場

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（中央社記者戴雅真東京21日專電）世界12強棒球賽複賽，台灣隊今天在東京巨蛋對決委內瑞拉，東京雖然陰雨綿綿，仍澆不熄球迷的熱情，有球迷在台灣隊晉級後就決定一衝東京，就算花上6位數也要到場支持，稱「要把東京巨蛋變主場」。中華職棒會長蔡其昌在現場派發應援毛巾，十多分鐘就被領光。

東京巨蛋周邊上午10時起就聚集許多台灣球迷，中文此起彼落，簡直感覺不到是東京街頭。許多球迷手持國旗、身披國旗周邊、臉上畫著國旗迷彩，準備熱情替台灣隊應援。

一名來自台北的球迷表示，自台灣隊確定打進複賽後就開始搶機票、訂旅館，很幸運4天的門票都有搶到，雖然兩個人花了大概超過6位數，但能夠親自到場感覺很值得，決定每天的2場比賽都要看，「看好看滿」。有球迷雖然只搶到一天門票，仍決定直衝東京，因為「現場親自替台灣隊加油就是不一樣。」

味全龍隊小龍女賴可、統一獅球員林家緯也現身東京巨蛋。賴可表示，雖然只能加油兩天就有行程要返台，但還是決定快閃東京，親自為台灣隊加油。

球迷游學志親自從台灣帶來特製的大尺寸國旗，展開在東京巨蛋前合影。他表示，受限於東京巨蛋規定，其實還有更大尺寸的國旗無法帶來，但能夠在東京巨蛋前展開國旗就是不一樣，到了場內一定要大聲呼喊口號，「把東京巨蛋變主場。」（編輯：陳承功）1131121

世界12強棒球賽複賽台灣隊21日在東京巨蛋對決委內瑞拉，球迷製作台日友好標語。中央社記者戴雅真東京攝 113年11月21日

世界12強棒球賽複賽台灣隊21日在東京巨蛋對決委內瑞拉，球迷在東京巨蛋內展開巨幅國旗。（球迷提供）中央社記者戴雅真東京傳真 113年11月21日

世界12強棒球賽複賽台灣隊21日在東京巨蛋對決委內瑞拉，球迷身穿國旗周邊。中央社記者戴雅真東京攝 113年11月21日

世界12強棒球賽複賽台灣隊21日在東京巨蛋對決委內瑞拉，味全龍隊小龍女賴可（右）、統一獅球員林家緯（中）現身支持。中央社記者戴雅真東京攝 113年11月21日