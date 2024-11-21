棒球12強小園海斗雙響砲單場7打點 日本奪複賽首勝9比1重挫美國[影]

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（中央社東京21日綜合外電報導）日本今天在世界12強棒球賽複賽首戰對上美國，高橋宏斗主投4局丟8次三振沒掉分，加上第2棒打者小園海斗扛出雙響砲，單場進帳7分打點，投打俱佳的日本終場就以9比1順利取勝。

這場比賽於東京巨蛋舉行，美國派出44歲大聯盟資深左投希爾（Rich Hill）先發，日本則派高橋宏斗主投，兩人皆繳出優異投球表現，使兩隊於前4局僅有零星攻勢，但都無法串連得分。

高橋宏斗1局上威風八面，面對美國隊前3位打者連投3次三振，展現他身為今年日本職棒中央聯盟防禦率王的宰制力，之後他總計投完4局被敲2支安打沒掉分，並送出多達8次三振。

希爾也不遑多讓，雖然球速不快，但他沉穩控球，總計主投4局僅被敲出1安無失分，並丟出5次三振。

戰況於5局上出現變化，日本隊換上左投隅田知一郎登板，但旋即遭敵隊第6棒打者湯瑪斯（Colby Thomas）扛出左外野深遠陽春砲，美國就以1比0領先日本。

到了5局下，美國換上中繼投手湯普森（Darrell Thompson），但他狀況不穩，接連被日本打者敲安，坂倉將吾更於1人出局且一、二壘有人情況下擊出右外野邊線二壘安打而掃回1分，雙方形成1比1平手。

美國緊急換下湯普森，改由韋農（Austin Vernon）登板，日本打線乘勝追擊，小園海斗在2人出局、壘上有2位跑者時敲成右外野邊線三壘安打，又攻下2分，日本隊以3比1超前領先。

比賽進入7局下，小園海斗面對美國後援投手米爾斯（Zane Mills），他把握住一、二壘有人的機會，一棒敲成右外野大號3分砲，日本以6比1大幅領先。

8局下，日本又啟動攻勢，桑原將志先擊出帶有打點安打，下一棒的小園海斗再扛出右外野2分砲，這是他個人單場第2轟，讓日本以9比1大幅領先，終場就以這個比數擊倒美國取勝。

日本打線整場擊出11安，其中包含2支全壘打，總計拿到9分，得分效率驚人，並動用5位投手封鎖敵方打線，讓美國攻勢屢屢中斷，僅擊出6安拿下1分，更吞下多達16次三振。

日本今天贏球後，目前在12強賽複賽的戰績與委內瑞拉同樣是1勝0敗，美國與台灣則同為0勝1敗。（譯者：陳彥鈞）1131121