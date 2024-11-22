棒球12強牧秀悟扛滿貫砲 日本奪複賽2連勝9比6擊敗委內瑞拉[影]

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本今天在世界12強棒球賽複賽第2戰對委內瑞拉，兩隊形成打擊戰，在6局下平手局面，日本第6棒打者牧秀悟扛出關鍵的超前滿貫砲，助球隊以9比6擊敗委內瑞拉，取得複賽2連勝。

這場比賽於東京巨蛋舉行，日本派出在12強預賽對台灣先發5.2局無失分並奪勝投的才木浩人，委內瑞拉則派曾效力中華職棒樂天桃猿的必贏多（Ricardo Pinto），他預賽先發2場，投10局僅被敲6安沒掉分。

日本1局下就展開攻勢，第3棒打者辰己涼介把握得點圈機會，擊出左外野二壘安打送隊友回本壘，下一棒森下翔太再敲帶有打點的中外野安打，讓日本迅速取得2比0領先，狀況不穩的必贏多又連續投出保送形成滿壘。

委內瑞拉便將只解決1名打者的必贏多換下場，讓中繼投手曼德斯（Yohander Mendez）登板，但源田壯亮打出內野滾地並因野手選擇上壘再為球隊添1分，1局下結束日本就以3比0領先委內瑞拉。

委內瑞拉2局上吹起反攻號角，佛羅雷斯（Ramon Flores）先獲保送上壘，之後雷耶斯（Angel Reyes）狙擊才木浩人，一棒扛成中外野大號2分砲，把比數追成2比3落後日本。

委內瑞拉雷耶斯（右）2局上擊出2分砲。（共同社）

兩隊之後都有攻勢，卻沒能串連得分，到6局上戰況出現變化，日本換上左投井上溫大，但他被羅德里格斯（Herlis Rodriguez）敲安，又遭委內瑞拉第4棒培瑞斯（Carlos Perez）敲左外野超前2分砲，日本就以3比4落後。

井上溫大持續留在場上，但控球不穩又投出保送且被敲安，艾西亞（Francisco Arcia）再擊出帶有打點安打，委內瑞拉擴大領先，比數來到5比3。

到了6局下，坂倉將吾先扛出中右外野陽春砲，把委內瑞拉後援投手柏瑞多（Liarvis Breto）打下場，日本以4比5小幅落後。

委內瑞拉陸續換投想救火，但無法阻止日本攻占滿壘，賈西亞（Pedro Garcia）又對栗原陵矢投出保送失1分，兩隊形成5比5平手，面對下一棒牧秀悟更被擊出超前比數的滿貫全壘打，日本單局海灌6分以9比5領先。

雖然委內瑞拉9局上再奪1分，但無法延續攻勢，日本終場就以9比6擊倒委內瑞拉，取得12強複賽2連勝。

才木浩人今天主投5局被敲2安，掉2分都是2局上挨的2分砲，並送出5次三振、1次保送，後續日本又派5名後援投手，讓委內瑞拉全場擊出11安奪6分，日本打線整場面對委國7位投手則擊出13安拿9分，得分效率極佳。

贏得國際賽26連勝並尋求12強賽衛冕的日本隊，目前在本屆12強賽複賽的戰績為2勝0敗獨居鰲頭，台灣與委內瑞拉同樣是1勝1敗，美國則為0勝2敗。

明天的賽程分別是美國對決委內瑞拉與台灣迎戰日本，兩場複賽打完後，就能確定24日12強賽冠軍戰和季軍戰的對陣組合。（譯者：陳彥鈞）1131122