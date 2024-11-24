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12強委內瑞拉先發勝騎士2.2局掉2分 美國6比1獲勝奪季軍

2024/11/24 14:51（11/24 15:26 更新）
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12強棒球賽美國以6比1擊敗委內瑞拉，奪下季軍。（圖取自x.com/WBSC）
12強棒球賽美國以6比1擊敗委內瑞拉，奪下季軍。（圖取自x.com/WBSC）
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（中央社記者楊啟芳東京24日電）世界12強棒球賽今天進入最後一天，午場季軍戰才剛順利趕到日本的勝騎士擔任委內瑞拉先發投手，不過投2.2局掉2分，後續羅戈登板也有失分，最終美國以6比1奪下季軍。

12強東京複賽日本隊戰績3勝0敗，台灣隊、委內瑞拉及美國都是1勝2敗，在比較對戰優質率之後，由台灣晉級冠軍戰，委內瑞拉與美國隊則是打季軍戰。

委內瑞拉今天推出今年中職統一獅隊洋投勝騎士（Mario Sanchez）先發對上美國，他因為簽證問題來不及趕上前幾場賽事，昨天早上才趕到日本。

勝騎士此戰在3局上遇到亂流，投出3次保送面臨滿壘危機，再被威廉斯（Carson Williams）擊出高飛犧牲打掉1分，退場之後接替的投手又投出四壞球、觸身球保送，擠回1分。總計勝騎士用52球投2.2局，被敲1支安打，投4次保送、2次三振，失掉2分。

委內瑞拉在第4局派上另一名中職洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）登板，不過羅戈在6局上製造一、二壘有人危機後退場，接替的投手無法止血，被辛浦森（Chandler Simpson）敲出1打點安打，再換投後又出現暴投奉送1分。

8局上美國隊的威廉斯敲出2打點二壘安打，雖然委內瑞拉在8局下反攻1分，不過終場美國隊仍以6比1搶勝，拿下季軍，委內瑞拉則是第4名。（編輯：張雅淨）1131124

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