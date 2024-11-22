12強台灣睽違21年國際賽擊退美國 曾豪駒：我們在爭取自己的歷史

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（中央社記者楊啟芳東京22日電）世界12強棒球賽台灣隊今天力退強敵美國，賽後總教練曾豪駒感性表示，這場勝利對台灣棒球很有意義，並強調這是靠團隊力量，「從預賽走到這裡，我們在爭取自己的歷史和故事。」

台灣隊今天全場敲出14支安打，包括潘傑楷轟陽春砲、江坤宇敲清壘3打點三壘安打，加上投手車輪戰奏效，以8比2擊退美國隊，奪下複賽首勝，也是台灣在成棒層級睽違21年來再度擊退美國，上次是2003年世界盃棒球賽。

賽後台灣隊教頭曾豪駒表示，「我們知道美國實力堅強，感謝教練團、選手，大家彼此信任，也相信自己，用團隊力量迎戰比賽。」曾豪駒也指出，能搶下這場勝利對台灣棒球很有意義，「可以讓全世界球迷認識台灣棒球，讓大家認識我們。」

曾豪駒強調，從一開始球隊就主打團隊力量，「從預賽走到這裡，我們在爭取自己的歷史和故事，人生有無限可能，做了才知道能不能實現。」

昨天台灣打線因為串聯效果不佳被完封，今天前3局也留下6個殘壘，曾豪駒指出，「昨天看起來大家過度謹慎，沒辦法放開做自己，今天跟大家說，他們已經做得很棒了，享受頂尖球賽，做好自己會得到不同收穫。」

台灣隊今天順利在第7局灌進5分大局，曾豪駒坦言，前3局沒能得分自己要檢討，「他們能力沒問題，但我們想說先搶分，使選手們太過複雜，所幸後面大家有掌握到先馳得點的機會，找尋可突破的點，身為總教練以他們為榮。」（編輯：吳協昌）1131122