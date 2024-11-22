台美棒球大戰1勝9敗 21年前林智勝全壘打剋美

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（中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電）世界棒球12強賽，台灣將在複賽出戰美國。回顧近10次成棒國際賽交手，美國9勝1敗，台灣7場得分遭壓制2分以下。台灣唯一勝利已是21年前，靠著林智勝全壘打剋美。

台灣隊12強複賽首戰0比2輸給委內瑞拉，日本時間22日（台灣時間22日上午11時）在東京巨蛋出戰美國隊。美國隊前一天以1比9輸給日本隊。兩支0勝1敗的隊伍交手，都背負輸不得的壓力。

美國棒球國家隊統計，從1999年洲際盃開始，過去25年間美國與台灣在成棒國際賽交手10次，美國隊取得9勝1敗的壓倒性優勢。

過去10次交手，台灣唯一贏美國是2003年在古巴舉行的世界盃棒球錦標賽。台灣在8強複賽2比1擊敗美國，挺進4強決賽。

先發投手杜章偉是當年台灣擊敗美國的重要功臣，主投7.2局失1分，接替上場的投手陳偉殷、林恩宇都無失分，3任投手只被美國隊敲出4支安打。

台灣這場25年唯一擊敗美國的勝利當中，靠的是林智盛（後來改名林智勝）在7局上的全壘打，突破1比1僵局。3局上武昭關、余賢明串連安打，幫助台灣隊先馳得點。

台灣當年擊敗美國之後，接連輸給古巴、日本，在該屆賽事第4名做收。

台美大戰的歷史上，台灣打擊長期受到壓制，過去10場成棒國際賽交手，台灣隊有7場得分在2分以下。（編輯：高照芬）1131122