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曾家輝隨12強賽台灣隊集訓 難忘林智勝砲轟古巴

2024/11/1 15:37（11/1 16:56 更新）
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備戰世界12強棒球賽，台灣隊1日加入樂天桃猿隊投手曾家輝（圖）培訓，從捷克接交流賽開始就會安排出賽。中央社記者謝靜雯攝 113年11月1日
備戰世界12強棒球賽，台灣隊1日加入樂天桃猿隊投手曾家輝（圖）培訓，從捷克接交流賽開始就會安排出賽。中央社記者謝靜雯攝 113年11月1日
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（中央社記者謝靜雯台北1日電）中職樂天桃猿隊投手曾家輝今天加入世界12強棒球賽台灣隊陪練，他表示目前距離比賽狀態沒有差很多，希望把握機會從每個學長身上都學點東西，對12強賽印象最深刻是林智勝砲轟古巴。

台灣隊備戰世界12強棒球賽，持續在台北大巨蛋集訓，桃猿隊投手曾家輝10月30日接到通知，今天開始隨隊訓練。總教練曾豪駒表示，擔心突然有狀況需要遞補，提前讓曾家輝隨隊訓練，如果有狀況，可以用最短的時間融入團隊。

曾家輝表示，接到通知很訝異，前陣子維持秋訓，有在秋訓實戰投1場約2局，算是跟比賽狀態沒有落差很多，但量還沒有拉到很足夠。

曾家輝表示，12強台灣隊中有很多常駐一軍的學長，希望可以從他們身上學東西，也蠻珍惜有這個機會，「希望從每個學長身上都可以拿一點東西。」

對於12強賽的印象，曾家輝表示，之前透過電視轉播看，感覺大家情緒都會很激動，印象最深是2015年世界12強棒球賽，當時他才國中，難忘林智勝砲轟古巴翻轉戰局的精彩戰役。（編輯：吳協昌）1131101

2015年世界12強棒球錦標賽，台灣隊和古巴11月14日交手，8局下林智勝擊出三分砲，幫助球隊超前比數為4比1，最終4比1贏球，拿下預賽第2勝。中央社記者張新偉攝　104年11月14日
2015年世界12強棒球錦標賽，台灣隊和古巴11月14日交手，8局下林智勝擊出三分砲，幫助球隊超前比數為4比1，最終4比1贏球，拿下預賽第2勝。中央社記者張新偉攝　104年11月14日
中華職棒樂天桃猿隊投手曾家輝（圖）1日加入世界12強棒球賽台灣隊陪練，他受訪時表示，目前離比賽狀態沒差很多，盼把握機會從學長們身上多學點東西。中央社記者謝靜雯攝 113年11月1日
中華職棒樂天桃猿隊投手曾家輝（圖）1日加入世界12強棒球賽台灣隊陪練，他受訪時表示，目前離比賽狀態沒差很多，盼把握機會從學長們身上多學點東西。中央社記者謝靜雯攝 113年11月1日
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