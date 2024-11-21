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棒球12強複賽台灣投手群好投 打線遭封鎖不敵委內瑞拉

2024/11/21 13:49（11/21 14:12 更新）
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世界12強棒球賽複賽台灣隊21日在東京巨蛋與委內瑞拉隊交手，7局下台灣隊更換投手黃恩賜（圖）上場中繼，黃恩賜在該局結束後比出大拇指。中央社記者鄭清元攝 113年11月21日
世界12強棒球賽複賽台灣隊21日在東京巨蛋與委內瑞拉隊交手，7局下台灣隊更換投手黃恩賜（圖）上場中繼，黃恩賜在該局結束後比出大拇指。中央社記者鄭清元攝 113年11月21日
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（中央社記者楊啟芳東京21日電）世界12強棒球賽複賽在東京巨蛋進行，台灣隊首戰委內瑞拉，先發投手黃子鵬投4.2局挨轟失2分，牛棚投手群發揮壓制力，可惜打線無法有效串聯，終場台灣以0比2吞敗。

台灣隊先發投手黃子鵬今天前3局壓制對方打線，不過4局下被第4棒培瑞斯（Carlos Perez）轟出2分砲。總計黃子鵬此戰用56球投4.2局，被敲出5支安打，沒有出現保送，送出3次三振，失掉2分。

台灣隊在4局上、5局上都有攻勢，不過最後沒辦法進帳分數，比賽後半段仍遭封鎖，雖然全場有7支安打、甚至比對方還多1支，但無法有效串聯。

此戰台灣隊打者被對方投手群壓制，全場吞下13次三振，終場台灣隊就以0比2不敵委內瑞拉隊。

後援投手王志煊在5局下登板拆彈，順利解決打者，投0.1局沒有掉分；接著6局下張奕登板演出3上3下，總計投1.1局無失分，黃恩賜7局下1出局後登板，雖然被敲一壘安打，不過飆出三振後，捕手林家正快傳一壘讓跑者出局，形成雙殺；接著莊昕諺投0.2局也無失分。（編輯：龍柏安）1131121

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棒球12強複賽台灣打線遭壓制 0比2不敵委內瑞拉吞首敗
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