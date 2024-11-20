棒球12強賽台灣隊東京巨蛋練球 提白色屋頂恐影響判斷【圖輯】
2024/11/20 17:56（11/20 18:32 更新）
（中央社記者楊啟芳東京20日電）世界12強棒球賽複賽明天將於東京巨蛋登場，台灣隊今天進行簡單練習，教頭曾豪駒表示，由於有些球員沒有東蛋經驗，趁今天趕快適應，球員也提到白色屋頂可能會影響視線判斷。
世界12強棒球賽複賽共有台灣、委內瑞拉、日本、美國4隊，明天台灣將與委內瑞拉交手，今天趁著官方練習日熟悉場地。台灣隊總教練曾豪駒今天表示，因為陣中有許多球員沒有在東京巨蛋比賽經驗，整體視覺、草皮彈跳不太相同，「必須趕快去做適應，我相信選手這方面都有去互相提醒。」
隊長陳傑憲表示，這次已經是自己第4次來東京巨蛋，去年以外野身分來打亞冠賽時，有發現由於屋頂是白色的，「球打上來會看不到，尤其明、後天都打中午，會更看不到，有去提醒球員。」另外陳傑憲也指出，東京巨蛋的草皮硬度比較硬，「這方面也是趁今天練習趕快去習慣。」
另一名外野手林立雖然在2019年有來東京巨蛋打過12強賽，不過當時複賽比較少下場比賽。林立表示，剛剛在進行接高飛球練習時，「不知道為什麼打上去不太好判斷，傑憲有提醒可能是因為白色屋頂，要適應一下。」
曾頌恩指出，打擊練習時感覺到在東京巨蛋球比較會飛，「在台北大巨蛋滯空時間比較久，但在這裡（東京巨蛋）有點風。」而且東京巨蛋的屋頂也比台北大巨蛋低，曾頌恩提到「剛剛打到一個很高的球，感覺快打到天花板，跟台北大巨蛋有點差距。」（編輯：李亨山）1131120
影片來源：中央社
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