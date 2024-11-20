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棒球12強賽台灣隊東京巨蛋練球 提白色屋頂恐影響判斷【圖輯】

2024/11/20 17:56（11/20 18:32 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊順利挺進4強，前進日本東京巨蛋，台灣隊在當地時間20日下午前往練球適應場地，多名球員受訪表示，白色天花板比較難看球，跟台北大巨蛋有點差距。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
世界12強棒球賽台灣隊順利挺進4強，前進日本東京巨蛋，台灣隊在當地時間20日下午前往練球適應場地，多名球員受訪表示，白色天花板比較難看球，跟台北大巨蛋有點差距。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
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（中央社記者楊啟芳東京20日電）世界12強棒球賽複賽明天將於東京巨蛋登場，台灣隊今天進行簡單練習，教頭曾豪駒表示，由於有些球員沒有東蛋經驗，趁今天趕快適應，球員也提到白色屋頂可能會影響視線判斷。

世界12強棒球賽複賽共有台灣、委內瑞拉、日本、美國4隊，明天台灣將與委內瑞拉交手，今天趁著官方練習日熟悉場地。台灣隊總教練曾豪駒今天表示，因為陣中有許多球員沒有在東京巨蛋比賽經驗，整體視覺、草皮彈跳不太相同，「必須趕快去做適應，我相信選手這方面都有去互相提醒。」

隊長陳傑憲表示，這次已經是自己第4次來東京巨蛋，去年以外野身分來打亞冠賽時，有發現由於屋頂是白色的，「球打上來會看不到，尤其明、後天都打中午，會更看不到，有去提醒球員。」另外陳傑憲也指出，東京巨蛋的草皮硬度比較硬，「這方面也是趁今天練習趕快去習慣。」

另一名外野手林立雖然在2019年有來東京巨蛋打過12強賽，不過當時複賽比較少下場比賽。林立表示，剛剛在進行接高飛球練習時，「不知道為什麼打上去不太好判斷，傑憲有提醒可能是因為白色屋頂，要適應一下。」

曾頌恩指出，打擊練習時感覺到在東京巨蛋球比較會飛，「在台北大巨蛋滯空時間比較久，但在這裡（東京巨蛋）有點風。」而且東京巨蛋的屋頂也比台北大巨蛋低，曾頌恩提到「剛剛打到一個很高的球，感覺快打到天花板，跟台北大巨蛋有點差距。」（編輯：李亨山）1131120

影片來源：中央社
日本時間20日下午，台灣隊前往東京巨蛋練球，黃子鵬（前右）等投手在投手丘上練投。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
日本時間20日下午，台灣隊前往東京巨蛋練球，黃子鵬（前右）等投手在投手丘上練投。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
吳俊偉（圖）在場中練投、適應場地。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
吳俊偉（圖）在場中練投、適應場地。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
黃子鵬（圖）在場中練投、適應場地。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
黃子鵬（圖）在場中練投、適應場地。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
林昱珉（圖）上場練投、適應場地。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
林昱珉（圖）上場練投、適應場地。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
江坤宇（左）進行打擊訓練。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
江坤宇（左）進行打擊訓練。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
張政禹到場內進行練習，提前適應場地。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
張政禹到場內進行練習，提前適應場地。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
李凱威（左）與教練彭政閔（右）在賽前練習，調整打擊動作。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
李凱威（左）與教練彭政閔（右）在賽前練習，調整打擊動作。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
陳傑憲（左）與球員陳晨威（右）一同進行賽前練習。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
陳傑憲（左）與球員陳晨威（右）一同進行賽前練習。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
林家正（中）與隊友一同練習、適應場地。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
林家正（中）與隊友一同練習、適應場地。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
陳傑憲進行打擊練習，提前適應東京巨蛋場地。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
陳傑憲進行打擊練習，提前適應東京巨蛋場地。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
吉力吉撈．鞏冠（中）下場進行賽前練習，並與隊友交談。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
吉力吉撈．鞏冠（中）下場進行賽前練習，並與隊友交談。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
台灣隊20日下午前往東京巨蛋進行賽前練習，駐日代表李逸洋（前右5）到場慰勞。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
台灣隊20日下午前往東京巨蛋進行賽前練習，駐日代表李逸洋（前右5）到場慰勞。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
#東京巨蛋
#陳傑憲
#曾頌恩
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