棒球12強複賽首戰台灣隊黃子鵬先發 對委內瑞拉羅戈
2024/11/20 18:52（11/20 19:04 更新）
（中央社記者楊啟芳東京20日電）世界12強棒球賽複賽台灣隊明天首戰將與委內瑞拉交手，台灣隊推出在預賽先發對多明尼加、古巴好投的黃子鵬掛帥先發，對上中職富邦悍將的委內瑞拉洋投羅戈，是台灣最熟悉的敵人。
12強台灣隊在預賽B組以4勝1敗佳績、闖入東京複賽，4強已經是史上最優異成績，前進東京之後要爭取更佳名次。台灣隊明天首戰對上委內瑞拉，委內瑞拉則是預賽A組第1名，在預賽時戰績4勝1敗。
台灣隊推出側投黃子鵬先發，他在預賽14日對上多明尼加時，用66球主投6局，沒被敲出敲出安打，甚至沒讓打者站上得點圈，投出4次三振、1次保送，無失分壓制對方打線，雖然最後因抽筋退場，不過仍助台灣奪勝；接著18日對古巴先發1.1局無失分。
台灣隊總教練曾豪駒今天表示，明天先發陣容會用狀況好的選手下去應戰，「我相信每個選手都很興奮，希望大家趕快投入進去比賽，展現出自己的優勢。」
委內瑞拉則是推出本季中職富邦悍將洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，本季羅戈在例行賽先發投26場、投154局，拿下10勝4敗，防禦率僅2.16，送出156次奪三振，是悍將今年陣中王牌投手。
曾豪駒表示，委內瑞拉陣中有大家熟悉的戰友、對手，「知道他們實力非常堅強，會跟選手說要相信自己，也會透過情蒐團隊、教練提醒選手，專注面對所有球賽，盡可能減少我們的錯誤。」（編輯：吳協昌）1131120
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