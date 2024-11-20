12強台灣年輕球員東京巨蛋初體驗 江坤宇：像打電動

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（中央社記者楊啟芳東京20日電）世界12強棒球賽複賽明天開打，台灣隊已經在全力備戰，這次陣中有許多球員都是東京巨蛋初體驗，江坤宇直呼好像在打電動；李凱威也覺得住在巨蛋飯店，可以走連通道很方便。

12強台灣隊在預賽以4勝1敗、分組第2名之姿，闖進東京複賽，4強已經是12強台灣隊史最佳成績，緊接而來的複賽要爭取更佳名次。台灣隊在昨天抵達東京，今天則是進行官方練球日、開賽記者會，明天首戰就要與委內瑞拉隊交手。

由於這次12強台灣隊陣容偏年輕，有一半的選手是首次踏上東京巨蛋，「小可愛」江坤宇今天練球時就直呼，「好像打電動的感覺，螢幕也很帥。」雖然江坤宇認為東京巨蛋的草皮比台北大巨蛋硬，不過他認為，只要多練習接一下就沒有問題。

同為內野手的李凱威上次到訪東京巨蛋是文化大學時期，但他直呼這次感覺很不同，整體環境也很舒服。這次台灣隊全體隊職員都是住在隔壁的東京巨蛋飯店，只要走連通道就可以到球場內，完全不會受風、淋雨，李凱威也直呼，「我覺得很方便，不太會被打擾。」

至於住在巨蛋飯店的心得，李凱威則笑說：「附近很熱鬧，走出去吃東西很方便，像我昨天宵夜就出去吃拉麵。」

而「巨蛋王」曾頌恩今天在打擊練習時就把球打到大螢幕，讓他直呼很怕破壞公物。談到迎接複賽的心情，曾頌恩說：「不會到緊張，但是很興奮，希望帶著預賽的心情跟感覺，帶到明天比賽，相信只要氣氛好的話，打出來就不會太差。」（編輯：李淑華）1131120