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12強複賽開戰台灣拚佳績 黃子鵬先發對委內瑞拉羅戈

2024/11/21 08:25（11/21 08:42 更新）
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世界12強棒球賽複賽台灣隊21日對上委內瑞拉，派出低肩側投手黃子鵬（圖）先發上陣。（中央社檔案照片）
世界12強棒球賽複賽台灣隊21日對上委內瑞拉，派出低肩側投手黃子鵬（圖）先發上陣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳東京21日電）世界12強棒球賽複賽今天要在東京巨蛋點燃戰火，台灣隊總教練曾豪駒喊出爭取更好成績，首戰對委內瑞拉隊推側投黃子鵬先發，對上台灣球員相當熟悉的委內瑞拉先發投手羅戈。

12強複賽由A組委內瑞拉隊、美國隊、B組日本隊與台灣隊晉級，進入前4強已是台灣隊史最佳成績；複賽各隊都要互相交手1次，3天賽程後取戰績前2名晉級24日冠軍戰，第3、4名打季軍戰。

自2019年第2屆12強賽後，台灣隊連2年闖進複賽。曾豪駒表示，能再踏進東京巨蛋非常幸福，「我們有很好團隊」，優秀的球員、教練，才能達成這個目標，希望在複賽爭取很好成績。

黃子鵬預賽時展現王牌身手，對多明尼加隊先發6局完全沒被敲安打，由於抽筋才臨時退場；對古巴隊先發1.1局也沒失分，飆出2次三振，將在複賽扛下先發對戰中南美洲球隊重任。

本季中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊王牌投手羅戈（Nivaldo Rodriguez）昨天受訪表示，大家是很好的朋友，「他們很了解我，我也很了解他們」，為各自國家努力，就看誰比較厲害；委內瑞拉陣中另一名悍將洋投富藍戈（Enderson Franco）預期也會登板對台。

台灣隊長陳傑憲談及複賽目標表示，運動員上場就不想輸，會抱著不想輸的心情面對，用最大力量對抗對手，拿下最好成績。（編輯：李明宗）1131121

世界12強棒球賽複賽台灣首戰對上委內瑞拉，先發黃子鵬將對決委內瑞拉投手羅戈（圖）。（富邦悍將提供）
世界12強棒球賽複賽台灣首戰對上委內瑞拉，先發黃子鵬將對決委內瑞拉投手羅戈（圖）。（富邦悍將提供）
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