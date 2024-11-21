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12強複賽台灣首戰委內瑞拉 先發9棒出爐岳東華守二壘

2024/11/21 09:58（11/21 10:19 更新）
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世界12強棒球賽球員岳東華。（中華職棒提供）
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（中央社記者楊啟芳東京21日電）世界12強棒球賽複賽今天台灣隊首戰交手委內瑞拉隊，對上「熟悉的敵人」羅戈（Nivaldo Rodriguez），賽前先發打序出爐，先發二壘手由岳東華擔任，第4棒是指定打擊曾頌恩。

台灣隊推側投黃子鵬在東京巨蛋先發登板，先發打序是陳晨威（左外野）、林立（右外野）、陳傑憲（中外野）、曾頌恩（指定打擊）、潘傑楷（三壘）、朱育賢（一壘）、江坤宇（游擊）、林家正（捕手）與岳東華（二壘）。

至於二壘部分由岳東華先發，隊友李凱威在板凳準備，台灣隊總教練曾豪駒表示，2人各有特性，對戰羅戈打擊率落差不大，選岳東華是看整個對戰狀況，先以岳東華應戰。

曾豪駒談及委內瑞拉先發投手、本季中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊洋投羅戈時表示，選手比他還熟悉（羅戈），委內瑞拉陣中有2、3名投手效力中職，都繳出不錯成績，壓制力非常好。雖是首次遇到委內瑞拉，但彼此對戰算可以掌握，還是要看選手們臨場發揮，資訊互相傳遞，形成好的串聯。

此外，曾豪駒說，黃子鵬「是我們最穩定的投手，預賽繳出不錯表現，希望他今天帶領我們爭取勝利。」（編輯：李明宗）1131121

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12強複賽開戰台灣拚佳績 黃子鵬先發對委內瑞拉羅戈
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