張奕期待12強複賽登板 談東京巨蛋特性球較會飛

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（中央社記者楊啟芳東京21日電）世界12強棒球賽複賽今天在東京巨蛋開打，有日本職業棒球經驗的台灣隊投手張奕表示，很期待首次在東京巨蛋登板，但東京巨蛋較乾燥、球較容易飛，對投手會稍微有點壓力。

他說，在台北大巨蛋球較不會飛，但賽前看野手練習，每個都很會飛，「大家都打得很開心，每個都打全壘打。」東京巨蛋很容易被打全壘打，對投手會稍微有點壓力，「還是必須要去面對打者。」

高中、大學時期在日本打球的張奕自2019年12強賽後，再度代表12強台灣隊打進東京複賽，上一屆複賽是在千葉Zozo海洋球場登板。張奕表示，曾在東京巨蛋練習，但未曾登板，「如果可以登板的話會很期待。」

12強預賽時，張奕在日本的家人有去台北大巨蛋看球，但張奕都跟著球隊，沒能見到家人；張奕說，上次見到家人已是今年暑假時，當然會期待（見到家人），但現在心情是好好準備比賽，休息時再陪家人。（編輯：李明宗）1131121