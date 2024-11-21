本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
棒球12強賽
台灣奮戰
新聞專題
台灣奮戰1/198
首頁 / 運動

張奕期待12強複賽登板 談東京巨蛋特性球較會飛

2024/11/21 11:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳東京21日電）世界12強棒球賽複賽今天在東京巨蛋開打，有日本職業棒球經驗的台灣隊投手張奕表示，很期待首次在東京巨蛋登板，但東京巨蛋較乾燥、球較容易飛，對投手會稍微有點壓力。

他說，在台北大巨蛋球較不會飛，但賽前看野手練習，每個都很會飛，「大家都打得很開心，每個都打全壘打。」東京巨蛋很容易被打全壘打，對投手會稍微有點壓力，「還是必須要去面對打者。」

高中、大學時期在日本打球的張奕自2019年12強賽後，再度代表12強台灣隊打進東京複賽，上一屆複賽是在千葉Zozo海洋球場登板。張奕表示，曾在東京巨蛋練習，但未曾登板，「如果可以登板的話會很期待。」

12強預賽時，張奕在日本的家人有去台北大巨蛋看球，但張奕都跟著球隊，沒能見到家人；張奕說，上次見到家人已是今年暑假時，當然會期待（見到家人），但現在心情是好好準備比賽，休息時再陪家人。（編輯：李明宗）1131121

張奕
12強林昱珉無畏被韓國鎖定好投 感謝隊友火力支援上屆12強台灣王牌張奕再入選 心情很不同
東京巨蛋
棒球12強賽台灣隊東京巨蛋練球 提白色屋頂恐影響判斷【圖輯】台灣勝澳洲闖東京複賽 卓榮泰：沸騰我們的心
台灣奮戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
12強複賽首戰李凱威準備代守 坦言打擊要快調整
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：