12強複賽黃子鵬先發4.2局挨轟 中場台灣0比2落後

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（中央社記者楊啟芳東京21日電）世界12強棒球賽複賽今天在東京巨蛋開打，台灣隊首戰與委內瑞拉交手，台灣先發投手黃子鵬在4局下被轟出2分砲；台灣打線雖然有攻勢，但尚未得分，5局中場台灣0比2落後。

前3局台灣打線被委內瑞拉先發投手羅戈（Nivaldo Rodriguez）封鎖，僅在1局上隊長陳傑憲敲出一壘安打。4局上陳傑憲再敲安打，不過在二壘前出局，接著曾頌恩敲出右半邊二壘安打，潘傑楷再擊出內野滾地球，原本判決為安全上壘，不過經過電視輔助判決後改判為出局，台灣隊沒能得分。

羅戈在5局上退場，台灣隊雖然靠著江坤宇、岳東華敲安打，以及1次保送攻占滿壘，不過後續可惜沒有辦法攻下分數，留下滿壘殘壘。

台灣隊先發投手黃子鵬在前3局展現壓制力，3局僅被敲1支安打。不過4局下黃子鵬遇到亂流，被敲一壘安打後雖然牽制跑者出局，但接著再被敲安打，並被下一棒培瑞斯（Carlos Perez）轟出2分砲。

黃子鵬在5局下2出局後被敲一壘安打，隨後退場休息，換上王志煊登板，順利抓下第3個出局數，沒有掉分。總計黃子鵬此戰用56球投4.2局，被敲出5支安打，沒有出現保送，送出3次三振，失掉2分。（編輯：李亨山）1131121