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棒球12強賽台灣隊客場先攻不利？曾豪駒：控制可以控制的

2024/11/20 18:22（11/20 18:39 更新）
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世界12強棒球賽複賽即將在東京巨蛋開打，台灣隊總教練曾豪駒（右）與隊長陳傑憲（左）20日下午受訪。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
世界12強棒球賽複賽即將在東京巨蛋開打，台灣隊總教練曾豪駒（右）與隊長陳傑憲（左）20日下午受訪。中央社記者鄭清元攝 113年11月20日
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（中央社記者楊啟芳東京20日電）世界12強棒球賽複賽即將於明天開打，對於外界質疑複賽都是客隊對台灣隊不利，總教練曾豪駒今天表示，之前在台灣預賽已經享受了很多主場優勢，只要控制自己可以控制的就好。

世界12強複賽將於明天開打，台灣隊明天在中午12時對上委內瑞拉，22日中午12時對上美國，23日19時再與日本隊交手，以上都是日本時間。

台灣隊3場複賽都是先攻客隊，前2場在一壘側；第3戰由於日本隊要用一壘側休息室，台灣改用三壘側，引起外界質疑是否對台灣隊不利。之前中職會長蔡其昌曾說明，台灣是預賽B組第2、且原先取得參賽資格時世界排名低於美國，所以每場都是先攻。

對於這個質疑，台灣隊總教練曾豪駒今天認為，「其實不會（不利），我們只要控制自己可以控制的，呈現最好的出來。」曾豪駒強調，之前預賽在台灣進行，已經享受了很多主場優勢，包括球迷應援、比賽時間等，「相對複賽對方球隊也是一樣。」

台灣隊球員陳晨威也認為，只要賽程沒有「晚接早」就好，之前世界棒球經典賽時就有感覺到差很多；至於這次先攻問題，陳晨威認為不會有太大影響，「因為不管怎樣贏球就好，差異性不大。」這次12強複賽，台灣隊則是早、早、晚。

李凱威也指出，「我覺得還好啊，不會對我們不利，客場應該是還好，只是休息時間比較短一點，賽前準備會比較趕一點。」（編輯：陳政偉）1131120

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