12強複賽1顆失投球吞敗 黃子鵬：抱著不想輸的心態可惜被對方掌握

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（中央社記者楊啟芳東京21日電）世界12強棒球賽台灣隊黃子鵬今天先發繳出4.2局好投，可惜被敲2分砲。他表示，終於踏上東京巨蛋投球很感動，自己抱持著不想輸的心態、毫不保留，被對方掌握到那顆球很可惜。

台灣隊側投黃子鵬今天掛帥對委內瑞拉，前3局壓制對方打線，可惜4局下被第4棒培瑞斯（Carlos Perez）轟出2分砲。總計黃子鵬此戰用56球投4.2局，被敲5支安打，沒有出現保送，送出3次三振，失掉2分。最後台灣隊以0比2不敵委內瑞拉，黃子鵬吞下敗投。

賽後談到挨轟那個打席，黃子鵬表示，那顆球主要是尾勁不如預期，加上對方打者本身力量大，被輕輕帶到就形成全壘打，原本以為會是高飛球接殺，很可惜自己沒有處理好那顆球，「他們打擊不錯，有點閃失就會被掌握住。」

雖然黃子鵬上屆2019年12強賽也有入選、並隨台灣隊進到東京複賽，不過1球未投。今天首度在東京巨蛋登板，黃子鵬直呼，「讓我回憶起5年前，有點感動，我終於踏上來，這次是真的輪到我，也鼓勵自己有堅持住。」

談到今天的對手委內瑞拉，黃子鵬提到，賽前看預賽影片就知道他們打擊很好，「但自己也是抱持著不想輸的心態去面對他們，每球都毫不保留在投，當然今天就是那顆球被掌握到。」

黃子鵬也說，接下來比賽要繼續努力、加油，每場比賽盡全力投每顆球，為球隊去貢獻。對於之後幾場比賽是否有機會登板，他指出，會看教練團安排，每天都準備好自己，「因為也不知道下次還有沒有進來這裡（東京巨蛋）投球的機會。」（編輯：龍柏安）1131121

台灣隊先發投手黃子鵬（右）被敲一發2分砲吞下敗投，圖為黃子鵬與捕手林家正（右2）在場上交換意見。中央社記者鄭清元攝 113年11月21日