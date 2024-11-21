棒球12強複賽台灣對委內瑞拉缺適時一擊 曾豪駒：教練承擔失敗

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（中央社記者楊啟芳東京21日電）世界12強棒球賽複賽台灣隊今天惜以0比2不敵委內瑞拉，賽後台灣隊總教練曾豪駒表示，今天投手群表現很好，不過攻擊欠缺適時一擊很可惜，但滿壘時沒有換代打由教練承擔。

今天投手群繳出好投，先發投手黃子鵬雖然被敲一發2分砲，不過投4.2局僅失2分；接著後援投手王志煊、張奕、黃恩賜、莊昕諺接連登板，都沒有掉分。主要是台灣隊打線在4局上、5局上得分機會沒有掌握住，全場7支安打卻1分未得，另外吞下13次三振。

賽後總教練曾豪駒表示，今天整體投打展現得都還不錯，「可能有1顆失投球，加上過程少了一些串聯度、適時一擊，經過這場之後下一場我們繼續加油。」曾豪駒指出，今天打線第1輪揮到比較多引誘球，雖然第4、第5局都有機會，但沒有掌握住。

被問到5局上滿壘時陳晨威遭到三振，曾豪駒指出，沒有換代打是考量他對左投打得不差，加上他的腳程，擊到球就會很有機會，「就是一個結果論，沒有成功的責任在我，沒有什麼如果，當下的選擇失敗由教練承擔，如果當下快點做點應變，可能結果就會不一樣。」

不過今天台灣隊投手群表現優異，曾豪駒表示，後續上場的投手都有順利化解危機，「在前面預賽時，投手就是我們最倚賴的，這場大家都有把自己工作、任務完成，就是等待火力支援。」

明天台灣隊將與美國隊交手，曾豪駒表示，大家的攻擊狀況都還不錯，短期盃賽中，掌握關鍵一擊的人比較有機會，「我們今天沒有掌握，不過我還是相信我們選手，一路走來我們彼此相信，相信我們一定可以去突破。」（編輯：張雅淨）1131121

台灣隊7局上派吉力吉撈．鞏冠（後右）代打，與教練彭政閔（前右）、隊友陳晨威（左）一同觀看情蒐討論戰術。中央社記者鄭清元攝 113年11月21日

台灣隊陳傑憲（白衣）6局上在二壘遭到封殺出局。中央社記者鄭清元攝 113年11月21日