12強陳傑憲演3安猛打賞 自責4局上跑壘出局

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（中央社記者楊啟芳東京21日電）世界12強棒球賽台灣隊長陳傑憲今天演出3安猛打賞，不過4局上敲安打後在二壘前出局，陳傑憲坦言相當懊惱，如果沒有出局的話相信就有得分機會，「但明天大家要重新振作。」

台灣隊打線今天遭到委內瑞拉投手群壓制，不過陳傑憲3打數敲出3支安打，並遭到觸身球，上壘率百分百。陳傑憲在4局上敲安打後在二壘前出局，接著下一棒曾頌恩敲出二壘安打，沒有辦法得分，最終台灣隊以0比2遭完封。

賽後陳傑憲表示，今天委內瑞拉先發投手羅戈（Nivaldo Rodriguez）的企圖心很強，雖然羅戈是中職洋投，「但他跟一般季賽的感覺不一樣，所以感覺對了就要出棒，第一個打席也沒有設定要打那顆曲球，只是身體的反應，運氣滿好的。」

陳傑憲也坦言，很在意第2個打席跑壘出局，「因為打出去我覺得左外野手好像離那顆球有點距離，所以當下沒有想太多，就想說目標是二壘，但是死在5步前，第一次遇到這個狀況，我覺得很可惜。」

陳傑憲指出，如果當下沒有出局的話，以結果來說加上曾頌恩的安打，相信就會有得分機會，「我自己的miss很懊惱，今天雖然打擊表現還不錯，但我覺得如果那個狀況如果有好好做，球隊就會有不一樣的結果。」

今天委內瑞拉共有8名投手登板，陳傑憲指出，看對方頻繁換投就知道情蒐做得很好，而且每個投手準度都很好，「賽前情蒐是說控球沒有那麼好、像多明尼加那樣子，但他們直球很有威力，變化球都很乾脆，用球威來壓制。」

雖然今天複賽首戰沒能搶勝，但陳傑憲說：「明天開始大家重新振作起來，串聯攻勢做好，讓球隊有機會贏球。」（編輯：陳政偉）1131121