12強富藍戈對戰台灣直呼有趣 盼冠軍賽相見

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（中央社記者楊啟芳東京21日電）世界12強棒球賽台灣隊今天不敵委內瑞拉，其中委內瑞拉陣中2名中職洋投羅戈、富藍戈都有登板，富藍戈賽後直呼，對上中職老朋友很有趣，希望可以與台灣在冠軍賽再相見。

這次12強委內瑞拉隊陣中有許多中職經驗的投手，包括富邦悍將富藍戈（Enderson Franco）、羅戈（Nivaldo Rodriguez），以及統一獅勝騎士（Mario Sanchez），還有前樂天桃猿隊洋投必贏多（Ricardo Pinto），不過勝騎士因為簽證問題尚未到日本。

今天委內瑞拉隊推出羅戈先發登板對台灣，總計投4局僅被敲出3支安打，沒有出現保送，送出5次三振，沒有失分；另外，最後9局上2出局後，終結者富藍戈登板，賞給江坤宇三振，委內瑞拉以2比0擊退台灣。

賽後富藍戈接受台灣媒體訪問時表示，「這真的很有趣、非常有趣，對上我的老朋友們是很特別的經驗，我幾乎知道台灣隊的每一個球員，對我來說真的是一次很棒的學習經驗。」雖然今天台灣落敗，不過富藍戈說：「我希望台灣可以贏美國、日本，然後跟我們在冠軍賽相見。」

台灣隊總教練曾豪駒表示，2名洋投羅戈、富藍戈就是在台灣表現好，才會入選委內瑞拉國家隊，「他們今天表現有壓制到我們攻擊，的確他們表現不錯，台灣現在有愈來愈多洋將到台灣，證明我們球探眼光是很不錯的。」

最後被三振的江坤宇則表示，可能因為國際賽腎上腺素更高，「他們的球威又更好，大家都很想贏，比較可惜我們是今天落敗。」（編輯：李亨山）1131121