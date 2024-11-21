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棒球12強複賽台灣第2戰陳柏清先發 對美國隊葛羅茲
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棒球12強複賽台灣第2戰陳柏清先發 對美國隊葛羅茲

2024/11/21 22:05（11/21 22:21 更新）
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世界12強棒球賽複賽在東京巨蛋登場，台灣隊22日派出左投陳柏清先發。（中央社檔案照片）
世界12強棒球賽複賽在東京巨蛋登場，台灣隊22日派出左投陳柏清先發。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳東京21日電）世界12強棒球賽複賽在東京巨蛋登場，台灣隊明天將與美國隊交手，要尋求複賽首勝，派出左投陳柏清先發，他在預賽時曾先發抗日；美國隊則是推出有大聯盟經驗的右投葛羅茲。

台灣隊明天推出左投陳柏清先發，他在16日預賽時先發抗日本，用58球投3.1局，被敲2支安打，投3次保送、1次三振，失3分含2分責失。雖然在預賽就遇到強隊日本，不過陳柏清當時並未退縮繳出好投，穩定表現受到肯定。

美國隊今天晚上以1比9不敵日本隊，明天則要推出右投葛羅茲（Zac Grotz）先發，31歲的葛羅茲曾在2019年、2020年於美職大聯盟水手隊時升上大聯盟。他曾在12強預賽時先發對委內瑞拉，當時先發投3.2局，被敲2支安打、失1分。

台灣隊在今天複賽首戰以0比2不敵委內瑞拉，不過總教練曾豪駒表示，「我還是相信我們選手，一路走來我們彼此相信，面對明天比賽還是會參考情蒐資料去做設定，相信我們一定可以去突破對手。」

隊長陳傑憲也指出，「明天開始大家重新振作起來，串聯攻勢做好，讓球隊有機會贏球。」對委內瑞拉中繼演出4上4下的張奕表示，雖然今天沒能贏球，不過接下來還有比賽，今晚會好好看美國的比賽、並好好休息。明天台美大戰將在台灣時間上午11時登場。（編輯：張雅淨）1131121

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