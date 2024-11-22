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12強賽前回顧》台美棒球大戰1勝9敗 21年前林智勝全壘打剋美
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12強陳柏清先發爭複賽首勝 美教頭注意台灣左打

2024/11/22 08:16（11/22 08:38 更新）
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（中央社記者楊啟芳東京22日電）世界12強棒球賽台灣隊今天將推左投陳柏清先發對戰美國隊，對上美國隊先發右投葛羅茲，爭取東京複賽首勝。美國隊總教練索西亞說，台灣隊很多強力左打，腳程快、也積極進攻。

葛羅茲（Zac Grotz）曾在預賽先發對戰委內瑞拉隊，投3.2局，被敲2支安打、失1分。

台灣隊在預賽以4勝1敗、分組第2晉級複賽，已是史上最佳成績；進入複賽，台灣隊昨天以0比2惜敗委內瑞拉隊，美國隊以1比9不敵日本隊，雙方台灣時間上午11時於東京巨蛋對決，都要力拚首勝。

陳柏清16日預賽時先發對上日本隊，用58球投3.1局，被敲2支安打，投3次保送、1次三振，失3分含2分責失，雖自評表現不理想，但面對強敵仍不退縮的穩定表現仍受肯定，他當時也說：「希望下次可以討回來。」

美國隊預賽成績3勝2敗，以A組第2名晉級複賽；索西亞（Mike Scioscia）昨天被問到對戰台灣隊的想法時表示，台灣隊打者腳程很快，且很多左打，「我們看了很多影片」，但幾乎沒在現場看過，只能盡量研究投手，找出應對方法。

他說，台灣隊有韌性、很積極進攻，也能打小球戰術，最大印象還是強力左打很多。（編輯：李明宗）1131122

陳柏清
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