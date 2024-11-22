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12強台美大戰打序 吉力吉撈扛4棒、潘傑楷守一壘

2024/11/22 10:16（11/22 10:53 更新）
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世界12強棒球賽複賽台灣隊22日在東京巨蛋與美國隊交手，台灣隊潘傑楷改守一壘，賽前練習時向現場球迷比出愛心致意。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日
世界12強棒球賽複賽台灣隊22日在東京巨蛋與美國隊交手，台灣隊潘傑楷改守一壘，賽前練習時向現場球迷比出愛心致意。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日
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（中央社記者楊啟芳東京22日電）世界12強棒球賽複賽台灣隊台北時間今天上午11時在東京巨蛋交手美國隊，台灣隊先發打序微調，吉力吉撈．鞏冠先發打第4棒，張政禹先發守三壘，潘傑楷改守一壘。

先發打序為陳晨威（左外野）、林立（右外野）、陳傑憲（中外野）、吉力吉撈．鞏冠（指定打擊）、潘傑楷（一壘）、江坤宇（游擊）、岳東華（二壘）、林家正（捕手）與張政禹（三壘）。

台灣隊昨天在複賽首戰以0比2不敵委內瑞拉隊，對美國隊要尋求首勝，推左投陳柏清先發，對上美國隊先發右投葛羅茲（Zac Grotz）。

台灣隊總教練曾豪駒賽前表示，先發打序微調，吉力吉撈．鞏冠先發打第4棒、指定打擊；潘傑楷（從三壘）改守一壘，張政禹先發守三壘，其他棒次沒什麼變動。

至於為何由吉力吉撈．鞏冠先發打第4棒、而非昨天的隊友曾頌恩，曾豪駒表示，吉力吉撈．鞏冠進複賽後狀況不錯，「希望他可以製造破壞力。」

陳柏清部分，曾豪駒說，陳柏清第1戰（預賽對日本隊）內容不錯 希望利用球威爭取勝利。（編輯：李明宗）1131122

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