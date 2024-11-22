12強複賽台美大戰 美先發葛羅茲曾上大聯盟 1棒辛浦森單季104盜

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（中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電）世界棒球12強賽，台美大戰即將開打，美國先發投手葛羅茲是有大聯盟資歷的31歲老將，第1棒辛浦森今年在小聯盟單季104盜。

12強進入東京巨蛋的複賽階段，台灣時間22日上午11時台灣出戰美國，兩支隊伍都在複賽先吞1敗，雙方都背負必勝壓力。

美國隊先發投手是31歲的葛羅茲（Zac Grotz），他今年在墨西哥聯盟成績優異，14場先發7勝1敗，以防禦率2.35拿下墨西哥聯盟的防禦率王。

葛羅茲2015年選秀會第28輪進入職棒，2019年及2020年在西雅圖水手隊升上大聯盟，擔任牛棚投手，但並沒有繳出站穩大聯盟的成績，之後轉戰小聯盟及獨立聯盟。

葛羅茲出手點偏四分之三側投，快速球的時速在146公里到150公里之間，具有下沉及橫向變化的尾勁；主要武器為指叉球、滑球能誘使打者揮空。

美國隊陣容為老將和新秀的搭配，投手陣容有7名擁有大聯盟經驗的老將，打線多是各隊未來之星，4人名列大聯盟百大新秀排行榜。

第1棒辛浦森（Chandler Simpson）在本屆12強跑出6次盜壘成功，暫居大會盜壘王。24歲的辛浦森是坦帕灣光芒隊農場的第4名新秀，今年在高階1A及2A層級，出賽110場，盜壘成功達104次。

辛浦森成功扮演美國的火車頭，近況火燙，本屆12強賽已經連6場敲安打，最近3場比賽敲出8支安打，累計打擊率高達5成。（編輯：高照芬）1131122