12強賽潘傑楷穿Taiwan帽T靈感來自陳鏞基 喊想讓世界看見台灣

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（中央社記者楊啟芳東京23日電）世界12強棒球賽台灣隊潘傑楷因為昨天在記者會上大方強調胸前Taiwan，暖心舉動圈粉無數，他今天表示，自己是因為受到陳鏞基的影響，「如果我有機會，我也想讓世界看到台灣。」

台灣隊昨天與美國隊交手的賽事，潘傑楷2打數敲出2支安打，包含1發陽春砲，還選到3次保送，上壘率百分百。賽後潘傑楷出席官方記者會時，自我介紹時直接說出，「大家好，我是來自台灣的潘選手。」

潘傑楷昨天在記者會身穿Taiwan字樣的帽T，而非CT帽T（Chinese Taipei），一開始他戴著識別證入座，但因為證件稍微遮住Taiwan字樣，後來潘傑楷乾脆將證件拿掉，還用手勢特別強調胸前的Taiwan。

潘傑楷今天賽前被問到此事，他開玩笑說：「對，早有預謀，我確實有帶著那件帽T，賽後一直穿著。」潘傑楷也感性地表示，是因為之前有看過陳鏞基在2006年經典賽時一句「我來自台灣」，「如果我有機會，我也想讓世界看到台灣。」

潘傑楷提到，記得自己剛被12強台灣隊選上時，就曾經說過，「如果大家一直辭退的話，台灣棒球怎麼讓世界看見？很開心這次有機會讓世界看見台灣棒球。」

台灣昨天贏美國之後，今天美國再擊退委內瑞拉，讓台灣隊確定晉級冠軍戰，潘傑楷笑說，美國隊真的是「台灣之友」。被問到是否有想像過可以打進冠軍戰，潘傑楷直呼，「大家一定都沒想過，連我自己都沒想過，真的很開心。」（編輯：李亨山）1131123